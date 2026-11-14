एलन मस्क ने जेंसेन हुंआग को वापस एनवीडिया का CEO बनाने की मांग का समर्थन किया

जेंसेन हुंआग के समर्थन में उतरे एलन मस्क, फिर से एनवीडिया का CEO बनाने की मांग

क्या है खबर?

एलन मस्क ने जेंसेन हुआंग को एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर वापस लाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह पूर्व CEO की वापसी की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर करेंगे। मस्क ने यह बात टेस्ला सुपरइंटेलिजेंस के सीनियर स्टाफ इंजीनियर युन-ता त्साई की एक पोस्ट के जवाब में कही। त्साई ने एनवीडिया के कर्मचारियों से अपील की थी कि वे हुआंग की वापसी के लिए अपने सामूहिक प्रभाव का इस्तेमाल करें।