'बिग बॉस 19': तान्या मित्तल ने अमाल मलिक को सुनाई राधा-कृष्ण की कहानी, भावुक हुए गायक
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और बिजनेस वुमन तान्या मित्तल और गायक अमाल मलिक के बीच अलग ही जुड़ाव देखने को मिल रहा है। दोनों को अक्सर साथ बैठकर बातें करते देखा जाता है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें तान्या को अमाल को राधा और कृष्ण की कहानी सुनाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान कहानी सुनकर गायक काफी भावुक नजर आए।
त्याग ही प्यार है- अमाल
वीडियो में कहानी सुनते वक्त अमाल के हाव-भाव बदलते हुए दिखाई दिए। वह सच्चे प्यार के बारे में अपनी सोच को भी जाहिर करते हैं। कहानी सुनने के बाद अमाल कहते हैं, "त्याग ही तो प्यार है।" निर्माताओं ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'तान्या ने बताई अमाल को राधा-कृष्ण के प्यार की एक सुंदर कहानी।' बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स TV पर रात 10:30 बजे होता है।
यहां देखिए प्रोमो
Tanya ne bataayi Amaal ko, Radha-Krishna ke pyaar ki ek sundar kahaani! 💕✨— Bigg Boss (@BiggBoss) September 24, 2025
