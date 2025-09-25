'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tanyamittalofficial)

'बिग बॉस 19': तान्या मित्तल ने अमाल मलिक को सुनाई राधा-कृष्ण की कहानी, भावुक हुए गायक

लेखन दीक्षा शर्मा 12:04 pm Sep 25, 202512:04 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और बिजनेस वुमन तान्या मित्तल और गायक अमाल मलिक के बीच अलग ही जुड़ाव देखने को मिल रहा है। दोनों को अक्सर साथ बैठकर बातें करते देखा जाता है। अब 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें तान्या को अमाल को राधा और कृष्ण की कहानी सुनाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान कहानी सुनकर गायक काफी भावुक नजर आए।