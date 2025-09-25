करण जौहर की 'दोस्ताना 2' के हीरो बने विक्रांत मैसी, सामने आएगा अलग अवतार

पुष्टि

लक्ष्य लालवानी भी हैं फिल्म का हिस्सा

टाइम्स नाउ के साथ खास बातचीत में विक्रांत ने खुद बताया कि वह 'दोस्ताना 2' में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह करण और विक्रांत के बीच पहला सहयोग है। उन्होंने आखिरकार कार्तिक की जगह ले ली है। विक्रांत ने बताया कि फिल्म में लक्ष्य लालवानी भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। विक्रांत ने कहा, "मैं दोस्ताना 2 कर रहा हूं। मैं अपनी पहली धर्मा फिल्म कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह खबर पहले ही आ चुकी है।"