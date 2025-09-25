करण जौहर की 'दोस्ताना 2' के हीरो बने विक्रांत मैसी, सामने आएगा अलग अवतार
क्या है खबर?
जाने-माने निर्देशक और फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म 'दोस्ताना 2' में कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे थे। दोनों ने 30-35 दिन तक फिल्म की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन अचानक यह फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब एक बार फिर यह फिल्म पटरी पर आ गई है। 'दोस्ताना 2' में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेता विक्रांत मैसी की एंट्री हो गई है। उन्होंने खुद इस खबर पर मुहर लगाई है।
पुष्टि
लक्ष्य लालवानी भी हैं फिल्म का हिस्सा
टाइम्स नाउ के साथ खास बातचीत में विक्रांत ने खुद बताया कि वह 'दोस्ताना 2' में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह करण और विक्रांत के बीच पहला सहयोग है। उन्होंने आखिरकार कार्तिक की जगह ले ली है। विक्रांत ने बताया कि फिल्म में लक्ष्य लालवानी भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। विक्रांत ने कहा, "मैं दोस्ताना 2 कर रहा हूं। मैं अपनी पहली धर्मा फिल्म कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह खबर पहले ही आ चुकी है।"
बयान
सामने आएगा विक्रांत का अलग अवतार
विक्रांत ने बताया कि इस फिल्म में उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, "फिल्म में आप मुझे अच्छे डिजाइनर कपड़े पहने देखेंगे। करण सर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और चश्मा लगाऊं।" हालांकि, विक्रांत ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री का नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं नहीं बोलूंगा। इसकी घोषणा करण सर ही करेंगे।" बता दें कि 'दोस्ताना 2' की शूटिंग यूरोप में शुरू हो चुकी है।