'बिग बॉस 19' के घर में कैद होंगे ये प्रतियोगी, कौन ले रहा सबसे ज्यादा फीस?

' बिग बॉस ' के हर सीजन को लेकर प्रशंसकों के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। 'बिग बॉस 19' भी खूब चर्चा में है। शो से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बार भी सलमान खान ही शो को होस्ट कर रहे हैं। उधर शो में नजर आने वाले प्रतियोगी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए आपको बताते हैं इस सीजन में किस-किसकी एंट्री होने वाली है।

#1 गौरव खन्ना अभिनेता गौरव खन्ना अपने गेम से दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार हैं। उन्हें धारावाहिक 'अनुपमा' में 'अनुज कपाड़िया' की भूमिका के लिए जाना जाता है। हालांकि, अब उनकी इस शो से विदाई हो चुकी है। हाल ही में वह सेलेब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया के विजेता भी बने थे। शो में शामिल होने वाले सबसे लोकप्रिय चेहरों में गौरव पहले स्थान पर हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि वह इस सीजन के सबसे महंगे प्रतियोगी हैं।

#2, #3 और #4 अशनूर कौर, आवेज दरबार और नगमा मिराजकर 'झांसी की रानी' 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'पटियाला बेब्स' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में अहम किरदार निभाए हैं। शो में उनकी मौजूदगी तय मानी जा रही है। बॉलीवुड के जाने-माने संगीत निर्देशक इस्माइल दरबार के बेटे आवेज दरबार भी इससे जुड़ चुके हैं जो डांस वीडियो, रील्स और ट्रेंडिंग कंटेंट के लिए मशरहू हैं। उधर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर नगमा मिराजकर भी 'बिग बॉस 19' को धमाकेदार बनाने के लिए तैयार हैं।

#5, #6 और #7 बसीर अली, जीशान कादरी और अभिषेक बजाज 'रोडीज 14' और 'स्प्लिट्सविला 10' के बाद अब बसीर अली 'बिग बॉस 19' में नजर आ सकते हैं। बसीर एक जाने-माने टीवी अभिनेता और मॉडल हैं। दूसरी ओर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और बिच्छू का खेल जैसी फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता जीशान कादरी भी शो के प्रतियोगियों में से एक होंगे। उधर 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2', 'बबली बाउंसर' और 'चंडीगढ़ करे आशिकी' जैसी फिल्मों में दिख चुके अभिनेता अभिषेक बजाज के नाम पर भी मोहर लग चुकी है।