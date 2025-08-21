अमेजन प्राइम वीडियो ने मैडॉक फिल्म्स से मिलाया हाथ, रिलीज होंगी 'बदलापुर 2' समेत 8 फिल्में

दिनेश विजान की प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले 'स्त्री 2' और 'छावा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुकी हैं। हाल ही में जॉन अब्राहम की शानदार फिल्म 'तेहरान' OTT पर आई थी। इसके प्रोडक्शन का जिम्मा भी मैडॉक पर ही था। अब मैडॉक ने अमेजन प्राइम वीडियो के साथ 8 फिल्मों की ऐतिहासिक डील की है। आइए जानें कौन-सी हैं मैडॉक की आने वाली वो चर्चित फिल्में, जो सिनेमाघरों के बाद अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देंगी।

#1 और #2 'थामा' और 'परम सुंदरी' मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' पिछले कुछ समय से खूब चर्चा में है। इस फिल्म का टीजर आने के बाद से इसे लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। इस हाॅरर कॉमेडी फिल्म में पहली बार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी पर्दे पर नजर आएगी। यह फिल्म 17 अक्टूबर, 2025 में सिनेमाघरों में आएगी। दूसरी ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर अभिनीत 'परम सुंदरी' भी सिनेमाघरों के बाद अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

#3, #4 और #5 'शिद्दत 2', 'बदलापुर 2' और 'इक्कीस' राधिका मदान, सनी कौशल और मोहित रैना की फिल्म 'शिद्दत' की सफलता के बाद निर्माताओं ने 'शिद्दत 2' का ऐलान किया था। कुणाल देशमुख के निर्देशन में बनी 'शिद्दत' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। दूसरी ओर मैडॉक की इस डील के साथ-साथ वरुण धवन की हिट फिल्म 'बदलापुर' के दूसरे भाग 'बदलापुर 2' का ऐलान भी हो गया है। श्रीराम राघवन की 'इक्कीस' भी इस फेहरिस्त में शुमार है। 3 और फिल्मों की घोषणा होना अभी बाकी है।

बयान क्या बोले निर्माता दिनेश विजान? दिनेश विजान ने प्राइम वीडियो के साथ साझेदारी को लेकर खुशी और उत्साह जाहिर किया। उन्हाेंने कहा, "हमारी हॉरर-कॉमेडी फिल्मों से लेकर पसंदीदा फ्रेंचाइजी तक, हमारा मकसद हमेशा ऐसी कहानियां बनाना रहा है, जो दर्शकों को बार-बार देखने का मन करे। प्राइम वीडियो के साथ यह लंबे समय की साझेदारी हमारी कहानियों को दुनियाभर में पहुंचाने का एक कदम है। हम उत्साहित हैं कि ये फिल्में सिनेमाघरों के बाद अमेजन प्राइम वीडियो पर आएंगी।"