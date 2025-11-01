'बाहुबली द एपिक' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, आते ही की 'थामा' की हालत खराब

साउथ सिनेमा को बॉलीवुड में प्रचलित करने में एसएस राजामौली का बड़ा योगदान है। जब राजामौली साल 2015 में ' बाहुबली ' लेकर आए तो हिंदी पट्टी के दर्शकों ने भी इस पर खूब प्यार लुटाया, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस का पूरा समीकरण बदल गया। फिर लाए वो 'बाहुबली 2', जिसके बाद साउथ की फिल्मों की दीवानगी बॉलीवुड में और बढ़ गई। अब इन देानों फिल्मो को मिलाकर राजामौली ने 'बाहुबली द एपिक' तैयार की, जिसने आते ही कमाल कर दिया।

कमाई फिल्म ने पहले ही दिन किया 10 करोड़ का आंकड़ा पार 'बाहुबली द एपिक' ने 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। इसे रिलीज के पहले दिन दर्शकों से खूब प्यार मिला और इसे देख दर्शक रोमांच से भर उठे। फिल्म ने शानदार शुरुआत की है। सैकनिल्क के मुताबिक 'बाहुबली द एपिक' ने 9.25 करोड़ से अपना खाता खोला, वहीं स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी के साथ 'बाहुबली द एपिक' की पहले दिन की कुल कमाई 10.40 करोड़ रुपये हो गई है।

प्रतिक्रिया सालों बाद भी फीका नहीं पड़ा 'बाहुबली' का जादू 'बाहुबली द एपिक' करीब 3 घंटे 45 मिनट लंबी है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इसे सिर्फ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। प्रशंसकों का कहना है कि 10 साल बाद भी राजामौली की 'बाहुबली' का जादू फीका नहीं पड़ा है। इस फिल्म के आगे नई फिल्में 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' भी फीकी पड़ गई। 'बाहुबली द एपिक' की इतनी कमाई देख माना जा रहा है कि वीकेंड पर ये फिल्म धांसू कमाई कर सकती है।

द ताज स्टोरी 'द ताज स्टोरी' ने नहीं दिखाया दम पिछले कुछ समय से विवादों में रही फिल्म 'द ताज स्टोरी' भी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन ये रिलीज के पहले दिन दर्शक इकट्ठा करने में असफल रही। इसका सामना 'बाहुबली द एपिक' से हो रहा है, जिसकी वजह से इसका खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। 'द ताज स्टोरी' ने रिलीज के पहले दिन 1.04 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। 25 से 30 करोड़ रुपये के बजट के हिसाब से फिल्म का प्रदर्शन निराशाजनक है।