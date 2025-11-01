ऐश्वर्या राय की वो फिल्म, जिसे शाहरुख-आमिर; सबने नकारा और दर्शकों ने सिर-आंखों पर बैठाया

ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिनका सितारा सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी चमकता है। फिल्मी दुनिया में एक लंबा सफर तय कर चुकीं ऐश्वर्या 52 साल की हो गई हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐश्वर्या की उस फिल्म के बारे में, जिसे शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक कई सितारों ने नकार दिया, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने न सिर्फ इसे पसंद किया, बल्कि इतिहास बना दिया।

फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' ने किया था कमाल फिल्म का नाम था 'हम दिल दे चुके सनम', जो साल 1999 में रिलीज हुई थी। इसमें ऐश्वर्या के साथ-साथ सलमान खान लीड रोल में थे। अजय देवगन भी फिल्म का हिस्सा थे। उनके अलावा विक्रम गोखले, स्मिता जयकर, रेखा राव और राजीव वर्मा जैसे कलाकार सहायक भूमिका में नजर आए थे। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी ने तो दर्शकों का दिल जीता ही, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसने ताबड़तोड़ कमाई की।

रिजेक्ट इन 5 सितारों ने ठुकराई फिल्म बताया जाता है कि संजय लीला भंसाली फिल्म में अजय को लेने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उस वक्त उनकी छवि एक एक्शन हीरो की थी। फिर निर्देशक ने इस किरदार के लिए शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त और अनिल कपूर से सपंर्क किया था, लेकिन सभी ने किसी ना किसी वजह से मना कर दिया। इसके बाद भंसाली ने अजय से संपर्क किया और उन्होंने खुशी-खुशी इस किरदार को स्वीकार कर लिया।

कमाल फिल्म ने आते ही रचा इतिहास जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी। ये एक लहर थी। रोमांस का नया दौर, संगीत का पागलपन और भंसाली की पहचान। लोग इस फिल्म को बार-बार देखने आए। उस दौर में इसके गाने 'निंबूड़ा', 'ढोली तारो' और 'तड़प-तड़प' पूरे देश में सनसनी बन गए थे। थिएटर के बाहर टिकटें ब्लैक में बिक रही थीं, इसलिए कहा गया कि जिसे सितारों ने ठुकराया, उसे जनता ने सिर आंखों पर बैठा लिया।