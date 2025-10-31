'बाहुबली: द एपिक' रिव्यू: प्रभास को महिष्मति में देखकर क्या बोली जनता?

लेखन ज्योति सिंह 11:54 am Oct 31, 202511:54 am

क्या है खबर?

एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' को मिलाकर बनी 'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। करीब एक दशक के बाद प्रभास को दोबारा महिष्मति का ताज हासिल करते देख दर्शक अति उत्साहित हो गए हैं। आलम ये है कि 'बाहुबली: द एपिक' का पहला शो देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं लोगों की राय।