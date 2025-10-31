LOADING...
'बाहुबली: द एपिक' रिव्यू: प्रभास को महिष्मति में देखकर क्या बोली जनता?

लेखन ज्योति सिंह
Oct 31, 2025
11:54 am
क्या है खबर?

एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' को मिलाकर बनी 'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। करीब एक दशक के बाद प्रभास को दोबारा महिष्मति का ताज हासिल करते देख दर्शक अति उत्साहित हो गए हैं। आलम ये है कि 'बाहुबली: द एपिक' का पहला शो देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं लोगों की राय।

अनुभव

'बाहुबली' को दोबारा देखने का अनुभव शानदार

करीब 4 घंटे के अवधि के साथ बनी फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' को रुपहले पर्दे पर दोबारा देखने का अनुभव लोगों के लिए काफी शानदार रहा है। लाेगों का कहना है कि बाहुबली और देवसेना (अनुष्का शेट्‌टी) को दोबारा देखना और फिल्म के कुछ दृश्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक यूजर ने लिखा, 'चरम शिखर थिएटर अनुभव।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'पहला हाफ खत्म हुआ। बाहुबली द एपिक! दिमाग हिला देने वाला, क्या जबरदस्त अनुभव रहा है।'

अभिनय

प्रभास के अभिनय की हो रही तारीफ

बाहुबली के किरदार में प्रभास ने पहले ही दर्शकों का दिल जीत लिया था। इतने साल बाद जब अभिनेता दोबारा उस अवतार के साथ वापस आए हैं तो उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। लोगों प्रभास के अभिनय की तारीफ कर रहे है और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'प्रभास, भारत के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं, जो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से ही किरदार की पूरी गहराई को बखूबी निभा सकते हैं।'

