'बागी 4' के 23 दृश्यों पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, किए गए ये बदलाव

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म ' बागी 4 ' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। टाइगर इन दिनों फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। ताजा खबर यह है कि सेंसर बोर्ड ने 'बागी 4' को 'A' सर्टिफिकेट देकर हरी झंडी दिखाई है। यह फिल्म 2 घंटे, 43 मिनट और 50 सेकंड लंबी होगी। इसी के साथ 'बागी 4' पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चली है।

रिपोर्ट हटाए गए ये दृश्य बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 'बागी 4' के 23 दृश्यों पर कट लगाए हैं। कुछ दृश्य को फिल्म से हटा दिया गया है। 'कंडोम' वाले दृश्यों को म्यूट किया गया है। एक दृश्य में कटे हुए हाथ से सिगरेट जलाते हुए देखा जा रहा है, जिसे अब फिल्म से हटा दिया गया है। यह दृश्य 13 सेकंड का था। एक दृश्य में ईसा मसीह की मूर्ति की ओर चाकू फेंका जाता है, उसे भी हटा दिया गया है।

अन्य बदलाव हटाए गए कई हिंसक दृश्य सेंसर ने कई हिंसक दृश्यों में अपनी कैंची का इस्तेमाल किया है। तीन जगहों पर गला काटने वाले दृश्यों को हटा दिया गया। सेंसर ने हाथ काटने वाले दृश्यों और गुंडों को तलवारों से काटकर मार डालने वाले दो दृश्यों को भी हटा दिया। बता दें, 'भाई तुझे कंडोम में ही रहना चाहिए था' संवाद में 'कंडोम' शब्द को म्यूट कर दिया गया। 'तेरा वजूद ही मिट जाएगा गॉड' संवाद में 'सब देखते रह जाएंगे' से बदल दिया गया है।