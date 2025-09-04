सिनेमाघरों में फिर देख पाएंगे 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (तस्वीर: एक्स/@officialavatar)

'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' सिनेमाघरों में दोबारा हो रही रिलीज, जानिए लीजिए तारीख

लेखन दीक्षा शर्मा 01:14 pm Sep 04, 202501:14 pm

क्या है खबर?

जेम्स कैमरून के निर्देशन में बनी फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' 16 दिसंबर, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना और सिगोरनी वीवर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने कई कीर्तिमान हासिल किए। अब करीब 3 साल बाद फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आइए आपको तारीख बताते हैं।