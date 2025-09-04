'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' सिनेमाघरों में दोबारा हो रही रिलीज, जानिए लीजिए तारीख
क्या है खबर?
जेम्स कैमरून के निर्देशन में बनी फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' 16 दिसंबर, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना और सिगोरनी वीवर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने कई कीर्तिमान हासिल किए। अब करीब 3 साल बाद फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आइए आपको तारीख बताते हैं।
तारीख
2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म
'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि दुनियाभर में लोकप्रिय फिल्म फ्रेंचाइजी 'अवतार' की तीसरी किस्त का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। यह फिल्म 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'अवतार: फायर एंड ऐश' में नए विलेन वरंग की एंट्री हो गई है, जिसका किरदार अभिनेता ऊना चैपलिन ने निभाया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
'AVATAR: THE WAY OF WATER' RETURNS TO CINEMAS ON 2 OCT 2025… Ahead of the release of #Avatar: #FireAndAsh on 19 Dec 2025, #Avatar: #TheWayOfWater will re-release in #Indian cinemas for *one week only* in #3D – on [Thursday] 2 Oct 2025.#20thCenturyStudiosIndia pic.twitter.com/meclsslnrt— taran adarsh (@taran_adarsh) September 4, 2025