टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का नया गाना 'मरजाना' जारी, बी प्राक ने दी आवाज

बागी 4

फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार

'बागी 4' को बी प्राक और सिद्धांत मिश्रा ने मिलकर गाया है, जबकि इसके बोल समीर अंजान ने लिखे हैं। इस फिल्म में संजय दत्त भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वह एक खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। सोनम बाजवा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म का निर्माण किया है।