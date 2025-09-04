टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का नया गाना 'मरजाना' जारी, बी प्राक ने दी आवाज
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ जल्द ही फिल्म 'बागी 4' में नजर आएंगे और इसमें उनकी जोड़ी हरनाज संधू के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। 'बागी 4' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब इससे पहले निर्माताओं ने फिल्म 'बागी 4' का नया गाना 'मरजाना' जारी कर दिया है।
बागी 4
फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार
'बागी 4' को बी प्राक और सिद्धांत मिश्रा ने मिलकर गाया है, जबकि इसके बोल समीर अंजान ने लिखे हैं। इस फिल्म में संजय दत्त भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वह एक खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। सोनम बाजवा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म का निर्माण किया है।
Har lafz mein dard, har sur mein mohabbat… #Marjaana in BPraak’s voice is here to stay with you forever, song out now! ❤️🔥https://t.co/uUSvGRmn4K— T-Series (@TSeries) September 4, 2025
Baaghi 4 releases in cinemas Tomorrow! #SajidNadiadwala’s #Baaghi4
Directed by @NimmaAHarsha @rajatsaroraa #SwamyGowda… pic.twitter.com/oKxPVXFP2r