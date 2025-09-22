अविका गौर नेशनल टेलीविजन पर मंगेतर मिलिंद चांदवानी के साथ लेंगी सात फेरे, जान लीजिए तारीख
क्या है खबर?
'बालिका वधू' में छोटी आनंदी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अविका गौर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्होंने इस साल 11 जून को बॉयफ्रेंड मिलिंद चांदवानी से सगाई की थी। दोनों को इन दिनों टीवी रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में देखा जा रहा है। अब खबर है कि अविका नेशनल टेलीविजन पर अपने मंगेतर मिलिंद से शादी करने वाली हैं। अविका और मिलिंद की शादी की तारीख भी सामने आ गई है।
पुष्टि
अविका ने खुद को बताया खुशकिस्मत
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अविका 30 सितंबर, 2025 को 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर मंगेतर मिलिंद से शादी रचाएंगी। अभिनेत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, "मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत और धन्य महसूस करती हूं कि मुझे एक ऐसा साथी मिला है, जो मेरा साथ देता है, मुझे समझता है और मुझे हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस बात से हम दोनों के परिवार बहुत खुश हैं।"
बयान
अविका ने कही ये बात
अविका ने कहा, "मैं 2008 से लोगों की नजरों में हूं और लोगों से मुझे जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, वह मेरे लिए खास रहा है। मैं चाहती हूं कि मेरे प्रशंसक मेरी शादी का हिस्सा बनें और अब यह सच होने वाला है।" अविका ने आगे बताया कि वह 30 सितंबर को टेलीविजन पर मिलिंद के साथ सात फेरे लेंगी। बता दें कि अविका और मिलिंद पिछले 5 साल से एक-दूजे को डेट कर रहे हैं।