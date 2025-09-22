अविका गौर की शादी की तारीख आई सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@avikagor)

अविका गौर नेशनल टेलीविजन पर मंगेतर मिलिंद चांदवानी के साथ लेंगी सात फेरे, जान लीजिए तारीख

लेखन दीक्षा शर्मा 11:29 am Sep 22, 202511:29 am

क्या है खबर?

'बालिका वधू' में छोटी आनंदी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अविका गौर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्होंने इस साल 11 जून को बॉयफ्रेंड मिलिंद चांदवानी से सगाई की थी। दोनों को इन दिनों टीवी रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में देखा जा रहा है। अब खबर है कि अविका नेशनल टेलीविजन पर अपने मंगेतर मिलिंद से शादी करने वाली हैं। अविका और मिलिंद की शादी की तारीख भी सामने आ गई है।