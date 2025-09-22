'स्पाइडमैन: ब्रैंड न्यू डे' के सेट पर टॉम हॉलैंड हुए चोटिल, रोकी गई शूटिंग
क्या है खबर?
हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड अपनी आगामी फिल्म 'स्पाइडमैन: ब्रैंड न्यू डे' की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए हैं। स्टंट करते हुए उनके सिर में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना हर्टफोर्डशायर के वाटफोर्ड स्थित लीव्सडेन स्टूडियो में फिल्मांकन के दौरान हुई। फिलहाल डॉक्टरों ने टॉम को कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। निर्माताओं ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिल्म की शूटिंग रोक दी है।
रिलीज
रिलीज तारीख पर नहीं पडे़गा असर
बताया जा रहा है कि टॉम को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वह कुछ ही दिनों में फिर से सेट पर लौट आएंगे। निर्माताओं का मानना है कि यह रुकावट ज्यादा लंबी नहीं होगी। प्रशंसक उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया टॉम को लगी चोट प्रोडक्शन शेड्यूल को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगी। लिहाजा फिल्म की तय रिलीज तारीख 24 जुलाई 2026 को बदला नहीं जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Wishing Tom Holland and his stunt performer a speedy recovery 🙏🏻— 𝚃𝚊𝚔𝚒 🍏 (@TakiWhoRemains) September 22, 2025
Tom suffered a cracked head and concussion from a botched stunt this last Friday and was rushed to the hospital. pic.twitter.com/BCHLwCUAor