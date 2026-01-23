'अस्सी' से सामने आई तापसी पन्नू की खौफनाक झलक, मौत के डर से भागती दिखीं अभिनेत्री
क्या है खबर?
बॉलीवुड की 'थ्रिलर क्वीन' तापसी पन्नू फिर दर्शकों की सांसें थामने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'अस्सी' का पहला मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इस पोस्टर में तापसी का एक ऐसा अवतार सामने आया है, जो डर, तनाव और जीने की तड़प को बयां कर रहा है। इस फिल्म के जरिए तापसी ने एक बार फिर निर्देशक अनुभव सिन्हा से हाथ मिलाया है।
मोशन पोस्टर
बदहवास तापसी, पीछे मौत की आहट
पोस्टर में तापसी बदहवास होकर अपनी जान बचाने के लिए भागती नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर छाई चिंता और बैकग्राउंड का म्यूजिक साफ इशारा कर रहा है कि ये फिल्म एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर होने वाली है। तापसी का किरदार एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है, जहां हर सेकेंड मौत का साया उनके पीछे है। उनके दौड़ने का अंदाज बताता है कि ये सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे कठिन जंग है।
पोस्ट
तापसी के पोस्ट ने बढ़ाया रोमांच, बताई फिल्म की रिलीज तारीख
तापसी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा कर लिखा, 'बहुत समय हो गया... इसे सामान्य माने हुए बहुत समय बीत गया... मिलते हैं कोर्ट में 20 फरवरी को... मेरा मतलब है सिनेमाघरों में।' तापसी के इस पोस्ट से जाहिर है कि फिल्म की कहानी किसी कानूनी लड़ाई, सामाजिक अन्याय या किसी ऐसे अपराध से जुड़ी है, जो समाज में सामान्य हो गया है। पोस्टर में धड़कनें तेज कर देने वाला संगीत मन में डर के साथ-साथ उत्सुकता पैदा करता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए मोशन पोस्टर
It’s been long…— taapsee pannu (@taapsee) January 23, 2026
Long since we normalised this….
See you in court….
I mean the theatres… #Assi - an urgent watch, only in cinemas from 20th Feb@anubhavsinha @_gauravsolanki #BhushanKumar #KrishanKumar @kani_kusruti #Revathy #manojpahwa #KumudMishra @Mdzeeshanayyub… pic.twitter.com/hHffmlBWDn
सहयोग
तापसी और अनुभव इन फिल्मों के लिए आए साथ
तापसी और निर्देशक अनुभव सिन्हा की जोड़ी ने 'अस्सी' से पहले दर्शकों को ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्होंने न सिर्फ समीक्षकों का दिल जीता, बल्कि समाज को आईना दिखाने का काम भी किया है। साल 2018 में तापसी और अनुभव फिल्म 'मुल्क' के लिए साथ आए थे और साल 2020 में उनकी बेहतरीन फिल्म 'थप्पड़' रिलीज हुई थी। अब एक्टर और डायरेक्टर की ये जोड़ी 'अस्सी' के जरिए सिनेमाघरों में धमाल मचाने को तैयार हैं।
आगामी फिल्में
तापसी की ये फिल्में भी कतार में
'अस्सी' के धमाके के साथ-साथ तापसी के पास फिलहाल एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। उनकी फिल्म 'गांधारी' की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसकी निर्देशक और लेखिका कनिका ढिल्लों हैं। अनुभव और तापसी की जोड़ी अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म 'मुल्क' का सीक्वल लेकर आ रही है। 'मुल्क 2' में एक बार फिर सामाजिक न्याय और कड़वे सच की कहानी दिखाई जाएगी। इसके अलावा 'फिर आई हसीन दिलरूबा' और 'वो लड़की है कहां' भी तापसी के खाते में हैं।