जुबीन गर्ग मौत मामले में बड़ा अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग मौत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब आसान नहीं होगा आरोपियों का निकलना

लेखन नेहा शर्मा 07:29 pm Oct 02, 202507:29 pm

क्या है खबर?

गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि, अभी ये साफ नहीं हुआ है कि पानी में डूबने से जुबीन की जान गई या फिर कोई साजिश या लापरवाही उनकी मौत की वजह बनी है। 30 सितंबर को इस मामले में जुबीन के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।