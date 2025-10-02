जुबीन गर्ग मौत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब आसान नहीं होगा आरोपियों का निकलना
क्या है खबर?
गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि, अभी ये साफ नहीं हुआ है कि पानी में डूबने से जुबीन की जान गई या फिर कोई साजिश या लापरवाही उनकी मौत की वजह बनी है। 30 सितंबर को इस मामले में जुबीन के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
कार्रवाई
FIR में जोड़ी गईं हत्या की धाराएं
PTI के मुताबिक, पुलिस ने पिछले महीने सिंगापुर में हुई गायक जुबीन की मौत के सिलसिले में उनके प्रबंधक और आयोजक पर अब हत्या का आरोप जोड़ दिया है। विशेष जांच दल (SIT) का नेतृत्व कर रहे स्पेशल DGP (CIF) मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने ये जानकारी दी कि मामले में नए आरोप जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा, "हमने अब FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 61(2)/105/106(1)/103 की धाराएं जोड़ दी हैं। जांच चल रही है।"
शिकंजा
सिद्धार्थ और श्यामकानु की बढ़ीं मुश्किलें
हत्या से जुड़ी धाराएं लगने के साथ ही सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत दोनों मुख्य आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी के साथ 6 लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। नोटिस जारी कर इन लोगों को 6 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। सिंगापुर में हुए इस हादसे की जांच करते हुए जांच टीम ने श्यामकानु और सिद्धार्थ दोनों मुख्य आरोपियों से लंबी पूछताछ की है।