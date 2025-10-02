जुबीन गर्ग की मौत पर पत्नी गरिमा ने उठाए सवाल, प्रबंधक पर लगाए ये आरोप
क्या है खबर?
असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग ने 19 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनके निधन से पत्नी गरिमा सैकिया सदमे में हैं। अब उन्होंने गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा की भूमिका पर सवाल खडे़ किए हैं। गरिमा ने कहा कि जुबीन पिछले दौरों से थके हुए थे। इसके बावजूद उन्हें अप्रत्याशित रूप से पिकनिक और तैराकी पर ले जाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि जुबीन से आखिरी बातचीत में पिकनिक का कोई जिक्र नहीं हुआ था।
बयान
जुबीन को पानी के अंदर पड़ा था दौरा?
न्यूज 18 से गरिमा बोलीं, "जब प्रबंधक उनके साथ मौजूद थे तो उन्होंने उनका ध्यान क्यों नहीं रखा?" 18 सितंबर को जुबीन से बातचीत का जिक्र कर गरिमा ने कहा, "वो दिन में आमतौर पर सोते थे। शायद उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता उन्हें दवाइयां दी गई थीं या नहीं। प्रबंधक ने कहा कि जुबीन को पानी के अंदर पहली बार दौरा पड़ा था, जबकि उन्हें दिल से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी।"
उम्मीद
"हम सच जानना चाहते हैं"
गरिमा ने आगे कहा, 'जुबीन का दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वो 1 मिनट में ठीक हो गया था। हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ था। मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। असम के मुख्यमंत्री (हिमंत बिस्वा सरमा) इस मामले पर गंभीर हैं।' उधर, सिंगापुर पुलिस बल (SPF) ने कहा है कि गायक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक, गायक की मौत तैराकी के दौरान पानी में डूबने से हुई थी।