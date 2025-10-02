जुबीन गर्ग की मौत की परिस्थिति पर पत्नी ने उठाए सवाल

जुबीन गर्ग की मौत पर पत्नी गरिमा ने उठाए सवाल, प्रबंधक पर लगाए ये आरोप

लेखन ज्योति सिंह 02:12 pm Oct 02, 202502:12 pm

क्या है खबर?

असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग ने 19 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनके निधन से पत्नी गरिमा सैकिया सदमे में हैं। अब उन्होंने गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा की भूमिका पर सवाल खडे़ किए हैं। गरिमा ने कहा कि जुबीन पिछले दौरों से थके हुए थे। इसके बावजूद उन्हें अप्रत्याशित रूप से पिकनिक और तैराकी पर ले जाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि जुबीन से आखिरी बातचीत में पिकनिक का कोई जिक्र नहीं हुआ था।