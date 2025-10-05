अरबाज खान के घर गूंजी किलकारी, 23 साल छोटी पत्नी शूरा ने दिया बेटी को जन्म

अभिनेता और फिल्म निर्माता-निर्देशक अरबाज खान के घर खुशखबरी दस्तक दे चुकी है। 4 अक्टूबर की दोपहर सुनने में आया था कि उनकी पत्नी शूरा खान को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों को अस्पताल पहुंचते देखा गया था और अब आखिरकार अरबाज ने शूरा के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत कर लिया है। अरबाज ने भले ही अभी खुद ये खुशखबरी अपने प्रशंसकों को न दी हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी बेटी हुई है।

खुशखबरी खुशी से झूम रहा खान परिवार 5 अक्टूबर को शूरा खान ने एक बच्ची को जन्म दिया है। शूरा को 4 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब जबकि शूरा मां बन चुकी हैं तो इस खुशखबरी से पूरा खान परिवार खुशी से झूम रहा है। फिलहाल शूरा अस्पताल में हैं। पिछले दिनों उनकी गोदभराई की रस्म धूमधाम से मनाई गई थी। इस कार्यक्रम में सलमान खान से लेकर पूरा खान परिवार और कई बॉलीवुड हस्तियां नजर आई थीं।

बयान इसी साल जून में अरबाज ने पत्नी की प्रेग्नेंसी पर तोड़ी थी चुप्पी इसी साल जून में अरबाज ने अपनी पत्नी की प्रेग्नेंसी की खबर पर मोहर लगाई थी। उन्होंने कहा था, "मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं और खुश भी हूं। इस समय तो हर किसी को घबराहट होती है। मैं कई साल बाद पिता बन रहा हूं, इसलिए बहुत उत्साहित हूं। मुझे ये पसंद आ रहा है। ये मुझे खुशी और जिम्मेदारी का एक नया अहसास दे रहा है। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

पहला बच्चा पहली बार साल 2002 में पिता बने थे अरबाज अरबाज ने 1998 में मॉडल और अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा से शादी की थी। 2017 में उनका तलाक हो गया। मलाइका और अरबाज का एक बेटा है, जिसका नाम अरहान है। अरहान का जन्म साल 2002 में हुआ था। मलाइका से अलग होने के बाद बाद अरबाज मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट करने लगे थे। साल 2019 में उन्होंने अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया था। हालांकि, उनके रास्ते भी अलग-अलग हो गए थे।