यशराज का 'अल्फा' की रिलीज से पहले शरवरी पर नया दांव, बनाया अहान पांडे की हीरोइन

अहान पांडे ने 'सैयारा' से बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया था। अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने दर्शकों के बीच अपना ऐसा जादू चलाया कि वो रातों-रात स्टार बन गए। पिछले दिनों खबर बाई कि उन्हें निर्देशक अली अब्बास जफर की अगली फिल्म का प्रस्ताव मिला है, जिस पर एक बार फिर यशराज फिल्म्स दांव लगाने वाला है। अब खबर है कि इस फिल्म में लीड हीरोइन के लिए आदित्य चोपड़ा ने अभिनेत्री शरवरी वाघ को ही चुना है।

मौका 'अल्फा' की रिलीज से पहले शरवरी को मिली यशराज की दूसरी फिल्म शरवरी को बतौर लीड हीरोइन को बॉलीवुड के दर्शन कराने वाले आदित्य ही हैं। उन्होंने अपनी फिल्म 'बंटी और बबली 2' से शरवरी को बड़ा ब्रेक दिया था। हालांकि, शरवरी के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी फिल्म 'मुंज्या', जो ब्लॉकबस्टर रही और शरवरी भी पर्दे पर छा गईं। अब शरवरी को यशराज फिल्म्स की 'अल्फा' में देखा जाएगा। इससे पहले ही उनके हाथ यशराज की एक और फिल्म लग गई है, जिसके हीरो अहान पांडे हैं।

नई फिल्म अनीत के बाद शरवरी के साथ बनेगी अहान की जोड़ी अहान जल्द ही एक भव्य एक्शन और रोमांटिक फिल्म में काम करने जा रहे हैं, जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर करने वाले हैं। अहान के ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बाद से ही सबकी निगाहें उनकी अगली फिल्म पर हैं। अब अहान को अपनी नई हीरोइन भी मिल गई है। अनीत के बाद उन्हें पर्दे पर YRF की नई फिल्म में शरवरी के साथ रोमांस करते देखा जाएगा, जो आलिया भट्ट अभिनीत 'अल्फा' में बॉबी देओल से भिड़ती नजर आएंगी।

मांग सबकी पसंद बनीं 'मुंज्या गर्ल' 'मुंज्या' में काम करने के बाद शरवरी हर बड़े निर्माता-निर्देशक की पहली पसंद बनी हुई हैं। 'मुंज्या गर्ल' को निर्देशक इम्तियाज अली ने भी अपनी फिल्म की हीरोइन बना दिया है, जिसमें उन्हें अभिनेता वेदांग रैना और दिलजीत दोसांझ के साथ देखा जाएगा। शरवरी के जन्मदिन पर इस फिल्म का ऐलान किया गया था। इस पर खुशी जाहिर करते हुए अभिनेत्री ने कहा था कि वह बचपन से ही इम्तियाज के साथ काम करने का सपना देखा करती थीं।