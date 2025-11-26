धर्मेंद्र नहीं, तो फिल्म भी नहीं; स्क्रिप्ट तैयार होने के बावजूद बंद हो गई 'अपने 2'

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका जाना उनके परिवार के साथ-साथ प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं, लेकिन उनकी फिल्मों और यादों की छाप हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। इस बीच उनके फैंस के लिए एक और दुखद खबर सामने आई है। उनकी एक बड़ी फिल्म, जो लंबे समय से चर्चा में थी और जिसका इंतजार उनके प्रशंसकों को बेसब्री से था, वो बंद हो गई है।

पुष्टि निर्देशन ने की फिल्म को बंद करने की पुष्टि लंबे समय से चर्चा में रही धर्मेंद्र और उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म 'अपने 2' अब हमेशा के लिए बंद हो गई है। ये खुलासा खुद अनिल शर्मा ने किया है। इस खबर के बाद अब बेशक उनके प्रशंसक और मायूस हो जाएंगे। साल 2007 में रिलीज हुई 'अपने' पर दर्शकों ने खूब प्यार बरसाया था और इस बार फिल्म में सनी के बेटे करण देओल भी दिखने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं।

बयान अपने तो अपनों के बिना नहीं बन सकती हिंदुस्तान टाइम्स से अनिल शर्मा ने कहा, "अपने तो अपनों के बिना नहीं बन सकती है। धरम जी के बिना सीक्वल बनाना असंभव है। सब कुछ ठीक चल रहा था और स्क्रिप्ट भी तैयार थी, लेकिन वो हमे छोड़कर चले गए। कुछ सपने अधूरे रह गए। उनके बिना इसे बनाना नामुमकिन है।" बता दें कि 'अपने' के सीक्वल 'अपने 2' की घोषणा तो सालों पहले हो गई थी, लेकिन किसी वजह से इसकी शूटिंग नहीं शुरू हो पाई थी।

सपना अधूरा रह गए फैंस का सपना 'अपने 2' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि देओल परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ देखने का सपना थी। धर्मेंद्र, सनी, बॉबी और करण देओल। इन सबको साथ देखने की उत्सुकता फैंस में जबरदस्त थी, लेकिन धर्मेंद्र के जाने के बाद हालात बदल गए। करण तो फिल्म के लिए बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग ले चुके थे। 'अपने 2' की शूटिंग मार्च, 2021 में ही शुरू हो जाती, लेकिन कलाकारों की तारीख न मिलने के कारण ये संभव नहीं हो पाया।

फिल्म अपने में अपने दोनों बेटों के साथ नजर आए थे धर्मेंद्र साल 2007 में आई 'अपने' देओल परिवार की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सनी और बॉबी तीनों साथ दिखे थे। इसकी कहानी न सिर्फ पिता-पुत्र के रिश्ते को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि परिवार साथ हो तो हर जंग जीती जा सकती है। 18 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 38 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था।