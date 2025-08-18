'अपने 2' को लेकर आया ये बड़ा अपडेट, लिखी जा चुकी है फिल्म की कहानी 

न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में 'अपने' के निर्देशक अनिल शर्मा ने बताया कि 'अपने 2' की कहानी लिखकर तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा, "फिल्म 'अपने 2' जरूर बन रही है। कहानी पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरे पास अभी बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं। मैं लगा हुआ हूं कि सब कुछ सकूं।" बातचीत के दौरान अनिल ने आगे बताया कि इस समय वह 'गदर 3' में व्यस्त हैं। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है।

अपने 2

2021 में रिलीज होने वाली थी फिल्म

'अपने 2' की शूटिंग मार्च, 2021 में शुरू होनी थी, लेकिन कलाकारों की तारीख न मिलने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आएंगे। इसे 5 नवंबर, 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिल्म 'अपने' में शिल्पा शेट्टी और किरण खेर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने दुनियाभर में 38.81 करोड़ रुपये कमाए थे। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।