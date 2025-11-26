LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / राधिका आप्टे और दिव्येंदु की फिल्म 'साली मोहब्बत' का ट्रेलर जारी, OTT पर होगी रिलीज
राधिका आप्टे और दिव्येंदु की फिल्म 'साली मोहब्बत' का ट्रेलर जारी, OTT पर होगी रिलीज

राधिका आप्टे और दिव्येंदु की फिल्म 'साली मोहब्बत' का ट्रेलर जारी, OTT पर होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह
Nov 26, 2025
03:46 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका आप्टे और 'मिर्जापुर' से मशहूर हुए अभिनेता दिव्येंदु OTT पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी चर्चित फिल्म 'साली मोहब्बत' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म के जरिए अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा निर्देशन की दुनिया में कदम रख रही है। वहीं फिल्म के निर्माता ज्योति देशपांडे, मनीष मल्होत्रा और दिनेश मल्होत्रा हैं। निर्माताओं ने 'साली मोहब्बत' का ट्रेलर जारी करते हुए फिल्म की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा दिया है।

रिलीज

'साली मोहब्बत' OTT पर देगी दस्तक

'साली मोहब्बत' एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है जिसमें राधिका छोटे शहर की महिला स्मिता का किरदार निभा रही हैं। दिव्येंदु पहली बार पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आए हैं। हालांकि, उनका अभिनय काफी हद तक उनके 'मिर्जापुर' के किरदार 'मुन्ना भैया' की याद दिलाता है। अनुराग कश्यप भी फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में भावनाओं, धोखा और फरेब का फुल तड़का लगाया गया है। OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 12 दिसंबर, 2025 को 'साली मोहब्बत' रिलीज की जाएगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ट्रेलर