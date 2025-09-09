सनी देओल को अब 'कोल किंग' बनाएंगे 'गदर' वाले अनिल शर्मा, बडे़ धमाके की तैयारी
क्या है खबर?
अभिनेता सनी देओल आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। 'गदर 2' और 'जाट' की सफलता के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लगी है और अब एक नई फिल्म उनकी झोली में आ गिरी है। खास बात ये है कि इसके निर्देशक भी 'गदर' वाले अनिल शर्मा ही हैं। फिल्म का नाम 'कोल किंग' रखा गया है। इससे जुड़ीं और क्या जानकारियां सामने आई हैं, आइए जानते हैं।
रिपोर्ट
एक्शन ड्रामा फिल्म में साथ काम करने को उत्साहित सनी और अनिल
सनी और अनिल की जोड़ी ने पिछली बार फिल्म 'गदर 2' में खूब धमाल मचाया था। बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब दोनों फिर इससे भी बड़े धमाके की तैयारी में जुट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अनिल और सनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म को शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इसी फिल्म के लिए दोनों की हाल ही में मुलाकात हुई है। फिल्म का नाम 'कोल किंग' होने वाला है।
योजना
'गदर 3' के साथ-साथ 'कोल किंग' लाने की तैयारी
सूत्रों की मानें तो अभिनेता और निर्देशक के बीच पिछले 2 साल से इस फिल्म पर बातचीत हो रही थी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में कोल माफिया की कहानी दिखाई जाएगी और ये किरदार सनी निभाएंगे। सनी और अनिल पिछले कुछ समय से फिल्म 'गदर 3' पर भी काम कर रहे हैं। इसकी कहानी लिखी जा चुकी है। इससे परे सनी के पास रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायण', 'बॉर्डर 2' और 'लाहौर 1947' जैसी फिल्में भी हैं।