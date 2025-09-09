सनी देओल ने फिर मिलाया अनिल शर्मा से हाथ

सनी देओल को अब 'कोल किंग' बनाएंगे 'गदर' वाले अनिल शर्मा, बडे़ धमाके की तैयारी

लेखन नेहा शर्मा 07:04 pm Sep 09, 202507:04 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सनी देओल आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। 'गदर 2' और 'जाट' की सफलता के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लगी है और अब एक नई फिल्म उनकी झोली में आ गिरी है। खास बात ये है कि इसके निर्देशक भी 'गदर' वाले अनिल शर्मा ही हैं। फिल्म का नाम 'कोल किंग' रखा गया है। इससे जुड़ीं और क्या जानकारियां सामने आई हैं, आइए जानते हैं।