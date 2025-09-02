अनुराग कश्यप की 'निशांची' का पोस्टर आया सामने, जानिए कब रिलीज होगा ट्रेलर
क्या है खबर?
शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से वह अपनी पहली फिल्म 'निशांची' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान अनुराग कश्यप ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। अब 'निशांची' का नया पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसमें ऐश्वर्य का धाकड़ अवतार दिख रहा है। वह बाइक में बैठे बंदूक थामे नजर आ रहे हैं।
निशांची
19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
'निशांची' का ट्रेलर आगामी 3 सितंबर को रिलीज किया जाएगा, वहीं यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'सबको खबर दीजिए। सबसे धमाकेदार ट्रेलर कल आ रहा है।' इस फिल्म में ऐश्वर्य की जोड़ी वेदिका पिंटो के साथ बनी है। पोस्टर में उनकी भी झलक दिख रही है। मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, पीयूष मिश्रा, मनन भारद्वाज, वरुण ग्रोवर और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
#Nishaanchi #AnuragKashyap pic.twitter.com/ws9MAoWgql— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) September 2, 2025