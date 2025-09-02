अनुराग कश्यप की 'निशांची' का पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aaishvarythackeray)

अनुराग कश्यप की 'निशांची' का पोस्टर आया सामने, जानिए कब रिलीज होगा ट्रेलर

लेखन दीक्षा शर्मा 06:25 pm Sep 02, 202506:25 pm

क्या है खबर?

शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से वह अपनी पहली फिल्म 'निशांची' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान अनुराग कश्यप ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। अब 'निशांची' का नया पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसमें ऐश्वर्य का धाकड़ अवतार दिख रहा है। वह बाइक में बैठे बंदूक थामे नजर आ रहे हैं।