कौन हैं वेदिका पिंटो, जो अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशांची' में आएंगी नजर?
क्या है खबर?
अनुराग कश्यप के निर्देशन में बन रही फिल्म 'निशांची' की पिछली काफी समय से चर्चा हो रही है। इस क्राइम ड्रामा फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म से शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। फिल्म में उनकी जोड़ी वेदिका पिंटो के साथ बनी है। ऐसे में हर शख्स अभिनेत्री के बारे में जानने के लिए उत्साहित है। आइए जानें आखिर वेदिका हैं कौन।
डेब्यू
'ऑपरेशन रोमियो' के जरिए बॉलीवुड में किया डेब्यू
वेदिका भारतीय सिनेमा की उभरती हुई अभिनेत्री, मॉडल और डांसर हैं। उनका जन्म 14 अक्टूबर, 1995 को मुंबई में हुआ था। वेदिका ने साल 2022 में आई फिल्म 'ऑपरेशन रोमियो' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। शशांत शाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सिद्धांत गुप्ता, भूमिका चावला और शरद केलकर जैसे कलाकार भी नजर आए थे। हालांकि, उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी।
फिल्में
मृणाल ठाकुर के साथ काम कर चुकी हैं वेदिका
इसके बाद वेदिका फिल्म 'गुमराह' में नजर आईं, जिसमें आदित्य रॉय कपूर, मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में वेदिका के काम को काफी सराहा गया। वर्धन केतकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 7 अप्रैल, 2023 को रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अब देखना होगा कि वेदिका की फिल्म 'निशांची' बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है। यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।