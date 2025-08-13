कौन हैं वेदिका पिंटो? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@vedikapinto)

कौन हैं वेदिका पिंटो, जो अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशांची' में आएंगी नजर?

लेखन दीक्षा शर्मा 08:24 pm Aug 13, 202508:24 pm

क्या है खबर?

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बन रही फिल्म 'निशांची' की पिछली काफी समय से चर्चा हो रही है। इस क्राइम ड्रामा फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म से शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। फिल्म में उनकी जोड़ी वेदिका पिंटो के साथ बनी है। ऐसे में हर शख्स अभिनेत्री के बारे में जानने के लिए उत्साहित है। आइए जानें आखिर वेदिका हैं कौन।