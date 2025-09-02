शिल्पा शेट्टी को पूरी तवज्जो देते हैं राज कुंद्रा, बोले- बच्चे तो शादी करके निकल जाएंगे

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जोड़ी अक्सर सुर्खियों में रहती है। दोनों एक-दूसरे पर खूब प्यार लुटाते दिखते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी रोमांटिक तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं। शिल्पा के साथ-साथ अब राज भी अभिनय जगत में अपना सिक्का जमाने की कोशिश में हैं। वह पिछले कुछ दिनों से अपनी पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' के प्रचार-प्रसार में जुटे हैं। हाल ही में राज ने मां-बाप बनने के बाद भी अपने साथी को प्राथमिकता देने पर खुलकर बात की।

खुलासा हर शुक्रवार शिल्पा के साथ डेट पर जाते हैं राज फिल्मी ज्ञान से बातचीत में राज बोले, "शिल्पा और मैं एक चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं, वो ये कि हमारी शुक्रवार की डेट नाइट मिस न हो। हम दोनों हर शुक्रवार की रात घूमने जाते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि आप कहां जा रहे हैं तो मैं उनसे कहता हूं बेटा अब मम्मी की बारी है और मैं हमेशा शिल्पा से कहता हूं कि भारतीय माता-पिता बच्चों को कुछ ज्यादा ही तरजीह देते हैं।"

मशवरा राज ने दी ये सलाह राज बोले, "मैं सबको यही बोलना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे तो एक दिन बड़े होकर निकल जाएंगे, शादी करके वो अपने-अपने रास्ते चल देंगे। अगर आप बस उन्हीं की देखभाल में लगे रहेंगे तो आपके साथी संग आपका रिश्ता पहले जितना मजबूत नहीं रह जाएगा। इस बात का अहसास और मलाल आपको बाद में होगा कि आपने अपने साथी को वक्त नहीं दिया। मेरे हिसाब से सबसे पहले अपने जीवनसाथी को तवज्जो देना जरूरी है।"

शादी कब हुई थी शिल्पा-राज की शादी? शिल्पा ने 22 नवंबर, 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की। दोनों के बीच प्यार आज भी बरकरार है। राज को यूं तो पहली नजर में ही शिल्पा से प्यार हो गया था। हालांकि, इस प्रेम कहानी को शादी तक पहुंचाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी। राज से मिलने से पहले शिल्पा बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा बन चुकी थीं। उन्होंने कई हिट फिल्में देकर दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली थी।