परेश रावल ने किया नई फिल्म 'द ताज स्टोरी' का ऐलान, रिलीज तारीख से उठा पर्दा
क्या है खबर?
अभिनेता परेश रावल पिछली बार फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' में दिखे थे, लेकिन यह फिल्म कब आई और कब चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। आने वाले समय में परेश एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे और अब उनकी नई फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसका नाम 'द ताज स्टोरी' है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार अमरीश गोयल ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है।
तारीख
कब रिलीज हो रही फिल्म?
'द ताज स्टोरी' का निर्माण सीए सुरेश झा कर रहे हैं। फिल्म का पहला वीडियो सामने आ गया है, जिसमें परेश एक अदालत में खड़े होकर बौद्धिक आतंकवाद के मुद्दे पर जोरदार बहस करते नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'आजादी के 79 साल बाद भी क्या हम बौद्धिक आतंकवाद के गुलाम हैं?' फिल्म की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है। यह फिल्म 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
After 79 year of Independence are we still a slave of Intellectual Terrorism?— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) August 14, 2025
The Taj Story in cinemas on 31st October 2025
Producer : CA Suresh Jha
Writer & Director : Tushar Amrish Goel
Creative Producer: Vikas Radhesham @casureshjha @tusharamrish@vikasradhe @dasnamit… pic.twitter.com/F0J46NzA02