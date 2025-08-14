परेश रावल ने किया नई फिल्म 'द ताज स्टोरी' का ऐलान

परेश रावल ने किया नई फिल्म 'द ताज स्टोरी' का ऐलान, रिलीज तारीख से उठा पर्दा

लेखन दीक्षा शर्मा 06:07 pm Aug 14, 202506:07 pm

क्या है खबर?

अभिनेता परेश रावल पिछली बार फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' में दिखे थे, लेकिन यह फिल्म कब आई और कब चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। आने वाले समय में परेश एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे और अब उनकी नई फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसका नाम 'द ताज स्टोरी' है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार अमरीश गोयल ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है।