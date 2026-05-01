अनुपम खेर ने दिखाई पहली फिल्म से झलक

अनुपम खेर ने किया नई फिल्म का ऐलान, शीर्षक के साथ दिखाई पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह 02:47 pm May 01, 202602:47 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर पिछले काफी समय से 'खोसला की घोसला 2' में व्यस्त चल रहे थे। कुछ दिन पहले इसकी रिलीज तारीख का ऐलान हुआ था कि फिल्म 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। इस बीच, अनुपम ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा करते हुए बताया है कि यह उनकी 551वीं फिल्म होगी। साथ में फिल्म का शीर्षक और पहली झलक भी फैंस को दिखाई है।