'तन्वी द ग्रेट' की OTT रिलीज पर आ गया अपडेट, जानिए कब-कहां हो रही स्ट्रीम

'तन्वी द ग्रेट' का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर किया जा रहा है। यह 3 मार्च, 2026 से OTT पर उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो में अभिनेता कहते हैं, "3 मार्च को हमारी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' आ रही है अमेजन प्राइम पर। एक बहुत खास फिल्म है, इसलिए नहीं कि मैंने डायरेक्ट किया है, इसलिए क्योंकि यह फिल्म हमारे और आपके जैसे परिवार की हिम्मत की कहानी है।" इस फिल्म से शुभांगी दत्त ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है।

TANVI THE GREAT ON AMAZON PRIME! A PERSONAL LETTER TO YOU! ❤️🙏 Namaste my dearest friends, Every film is special. But some films become a part of your soul. TANVI THE GREAT is one such film for me. We made this film with belief.😍 Belief in courage! Belief in goodness! Belief… pic.twitter.com/LberQjgZnK

फिल्म

'तन्वी द ग्रेट' की कहानी और कास्ट

'तन्वी द ग्रेट' की कहानी 21 वर्षीय ऑटिस्टिक लड़की, तन्वी रैना (शुभांगी) के इर्द-गिर्द घूमती है जो समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखती है। फिल्म में अनुपम के अलावा, अभिनेता जैकी श्रॉफ, बोमन ईरानी, पल्लवी जोशी और करण टैकर जैसे सितारे प्रमुख किरदारों में हैं। संगीत ऑस्कर विजेता कंपोजर एमएम कीरावनी ने दिया है। यह फिल्म 2025 की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड फिल्मों की IMDb सूची में 7वें नंबर पर मौजूद है।