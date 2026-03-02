LOADING...
'तन्वी द ग्रेट' की OTT रिलीज पर आ गया अपडेट, जानिए कब-कहां हो रही स्ट्रीम

लेखन ज्योति सिंह
Mar 02, 2026
12:00 pm
क्या है खबर?

अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' जुलाई, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लगभग 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद इसकी OTT रिलीज पर अपडेट आ गया है जिसने फैंस को उत्साहित कर दिया। अनुपम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग को लेकर खुलासा किया है। साथ ही, रिलीज तारीख का ऐलान भी किया गया है जिसका इंतजार फैंस काफी लंबे समय से करते आ रहे थे।

रिलीज

जानिए कब और कहां देख सकेंगे 'तन्वी द ग्रेट'

'तन्वी द ग्रेट' का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर किया जा रहा है। यह 3 मार्च, 2026 से OTT पर उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो में अभिनेता कहते हैं, "3 मार्च को हमारी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' आ रही है अमेजन प्राइम पर। एक बहुत खास फिल्म है, इसलिए नहीं कि मैंने डायरेक्ट किया है, इसलिए क्योंकि यह फिल्म हमारे और आपके जैसे परिवार की हिम्मत की कहानी है।" इस फिल्म से शुभांगी दत्त ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट 

फिल्म

'तन्वी द ग्रेट' की कहानी और कास्ट

'तन्वी द ग्रेट' की कहानी 21 वर्षीय ऑटिस्टिक लड़की, तन्वी रैना (शुभांगी) के इर्द-गिर्द घूमती है जो समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखती है। फिल्म में अनुपम के अलावा, अभिनेता जैकी श्रॉफ, बोमन ईरानी, पल्लवी जोशी और करण टैकर जैसे सितारे प्रमुख किरदारों में हैं। संगीत ऑस्कर विजेता कंपोजर एमएम कीरावनी ने दिया है। यह फिल्म 2025 की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड फिल्मों की IMDb सूची में 7वें नंबर पर मौजूद है।

