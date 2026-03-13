'खोसला का घोसला 2' की रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कितना करना होगा इंतजार

'खोसला का घोसला 2' की आधिकारिक रिलीज तारीख का ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया है। यह फिल्म इसी साल रक्षाबंधन के मौके पर दर्शकों के बीच सिनेमाघरों में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशांत भागिया के निर्देशन में बन रही फिल्म की रिलीज तारीख 28 अगस्त, 2026 तय हुई है, जिससे फैंस उत्साहित हैं। इसका निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, सविता राज हीरेमठ और राज हीरेमठ ने मिलकर किया है।

CULT CLASSIC RETURNS – 'KHOSLA KA GHOSLA 2' TO RELEASE ON 28 AUG 2026... The much-loved cult classic film #KhoslaKaGhosla is officially making a comeback with its sequel, #KhoslaKaGhosla2 , which arrives in cinemas on 28 Aug 2026 [ #RakshaBandhan ]. Directed by Prashant Bhagia, the… pic.twitter.com/tpz9jedkYD

कास्ट

सीक्वल के लिए फिर से एक साथ आई पुरानी कास्ट

'खोसला का घोसला 2' के जरिए मूल फिल्म के कई कलाकार दोबारा वापसी कर रहे हैं जिसकी झलक समय-समय पर सोशल मीडिया पर मिलती रही है। अनुपम खेर अपने चर्चित किरदार 'कमल किशोर खोसला' के रूप में दोबारा नजर आएंगे। बोमन ईरानी को 'खुराना' वाले दबंग किरदार में देखा जाएगा। उनके अलावा, रणवीर शौरी, तारा शर्मा, परवीन डबास भी सीक्वल का हिस्सा होंगे। साल की शुरुआत में, अनुपम ने बताया था कि फिल्म का 90% काम पूरा हो चुका है।