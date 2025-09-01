प्रिया मराठे के निधन पर अंकिता लोखंडे ने जताया दुख, लिखा- वो मेरी पहली दोस्त थी
क्या है खबर?
'पवित्र रिश्ता' की अभिनेत्री प्रिया मराठे 38 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। वह पिछले लंबे वक्त से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। उनके अंतिम संस्कार के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपनी सह-कलाकार के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रिया की कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं। इसके साथ उन्होंने भावुक कर देने वाला नोट लिखा है।
नोट
वह हमेशा मेरे साथ होती थी- अंकिता
अंकिता ने लिखा, 'प्रिया 'पवित्र रिश्ता' की मेरी पहली दोस्त थी। मैं, प्रार्थना और प्रिया... हमारा छोटा सा ग्रुप था... जब हम साथ होते थे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता था। प्रिया, प्रार्थना और मैं एक-दूसरे को मराठी में प्यार से वेडी कहते थे। यह रिश्ता बहुत खास था। वह मेरे अच्छे दिनों में मेरी साथी थी और मेरे दुख भरे दिनों में मेरा साथ देती थी... जब भी मुझे उसकी जरूरत होती थी, वह हमेशा मेरे साथ होती थी।'
तस्वीरें
प्रिया बहुत मजबूत थी- अंकिता
अंकिता ने आगे लिखा, 'प्रिया बहुत मजबूत थी, उसने हर लड़ाई बहुत हिम्मत से लड़ी। यह लिखते हुए मेरा दिल टूट रहा है। उसे खोना हमें याद दिलाता है कि हम कभी नहीं जानते कि कोई अपनी मुस्कान के पीछे कितनी लड़ाई लड़ रहा है। तुम हमेशा मेरे दिल में और मेरी यादों में जिंदा रहोगी। हर हंसी, हर आँसू, हर पल के लिए शुक्रिया। ओम शांति।' अंकिता और प्रिया ने टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' में साथ काम किया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
#priyamarathe #AnkitaLokhande pic.twitter.com/mVhXaFTQO3— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) September 1, 2025