अंकिता लोखंडे ने साझा कीं प्रिया मराठे की अनदेखी तस्वीरें (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@lokhandeankita)

प्रिया मराठे के निधन पर अंकिता लोखंडे ने जताया दुख, लिखा- वो मेरी पहली दोस्त थी

लेखन दीक्षा शर्मा 02:55 pm Sep 01, 202502:55 pm

क्या है खबर?

'पवित्र रिश्ता' की अभिनेत्री प्रिया मराठे 38 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। वह पिछले लंबे वक्त से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। उनके अंतिम संस्कार के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपनी सह-कलाकार के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रिया की कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं। इसके साथ उन्होंने भावुक कर देने वाला नोट लिखा है।