मनोज बाजपेयी की 'पुलिस स्टेशन में भूत' का पहला पोस्टर देखा क्या? (तस्वीर: एक्स/@BajpayeeManoj)

'पुलिस स्टेशन में भूत' से मनोज बाजपेयी की पहली झलक आई सामने, शूटिंग हो गई शुरू 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 01, 2025
02:04 pm
क्या है खबर?

अभिनेता मनोज बाजपेयी पिछले काफी समय से फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान राम गोपाल वर्मा ने संभाली है। 'सत्या', 'शूल' और 'कौन' के बाद वर्मा और मनोज ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। अब आखिरकार 'पुलिस स्टेशन में भूत' से मनोज की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें वह पुलिस की वर्दी पहने दिख रहे हैं और वे खून से लथपथ एक डरावनी गुड़िया पकड़े हुए हैं।

फिल्म

यह बहुत खास है- मनोज

मनोज ने बताया कि हैदराबाद में फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने लिखा, 'शूटिंग शुरू। सत्या से लेकर अब तक... कुछ सफर पूरे होने के लिए ही बने होते हैं। लगभग तीन दशक बाद राम गोपाल वर्मा के साथ हमारी नई हॉरर कॉमेडी 'पुलिस स्टेशन में भूत' के लिए फिर से जुड़कर बहुत खुश हूं। यह बेहद खास है।' जेनेलिया डिसूजा और राजपाल यादव भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर

कहानी

पुलिस अधिकारी की भूमिका में होंगे मनोज 

मनोज फिल्म में एक ऐसे पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक गैंगस्टर की आत्मा से भागे-भागे फिरते दिखाई देंगे। अत्याधुनिक VFX, हिला देने वाले हॉरर इफेक्ट्स के साथ यह एक मजेदार फिल्म होगी, जो डराएगी भी खूब। इस फिल्म में दिखेगा कि एक घातक मुठभेड़ के बाद पुलिस स्टेशन एक भूतिया स्टेशन बन जाता है, जिससे सभी पुलिसवाले गैंगस्टरों के भूतों से बचने के लिए डर के मारे भागते हैं।