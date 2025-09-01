'पुलिस स्टेशन में भूत' से मनोज बाजपेयी की पहली झलक आई सामने, शूटिंग हो गई शुरू
अभिनेता मनोज बाजपेयी पिछले काफी समय से फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान राम गोपाल वर्मा ने संभाली है। 'सत्या', 'शूल' और 'कौन' के बाद वर्मा और मनोज ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। अब आखिरकार 'पुलिस स्टेशन में भूत' से मनोज की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें वह पुलिस की वर्दी पहने दिख रहे हैं और वे खून से लथपथ एक डरावनी गुड़िया पकड़े हुए हैं।
यह बहुत खास है- मनोज
मनोज ने बताया कि हैदराबाद में फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने लिखा, 'शूटिंग शुरू। सत्या से लेकर अब तक... कुछ सफर पूरे होने के लिए ही बने होते हैं। लगभग तीन दशक बाद राम गोपाल वर्मा के साथ हमारी नई हॉरर कॉमेडी 'पुलिस स्टेशन में भूत' के लिए फिर से जुड़कर बहुत खुश हूं। यह बेहद खास है।' जेनेलिया डिसूजा और राजपाल यादव भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
#PoliceStationMeinBhoot— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) September 1, 2025
SHOOT BEGINS 🎬
From Satya to now… some journeys are meant to come full circle. Thrilled to reunite with @RGVzoomIn after nearly three decades for our new horror comedy Police Station Mein Bhoot. This one is special.@geneliad @VauveEmirates… pic.twitter.com/a6rtwZuor1
पुलिस अधिकारी की भूमिका में होंगे मनोज
मनोज फिल्म में एक ऐसे पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक गैंगस्टर की आत्मा से भागे-भागे फिरते दिखाई देंगे। अत्याधुनिक VFX, हिला देने वाले हॉरर इफेक्ट्स के साथ यह एक मजेदार फिल्म होगी, जो डराएगी भी खूब। इस फिल्म में दिखेगा कि एक घातक मुठभेड़ के बाद पुलिस स्टेशन एक भूतिया स्टेशन बन जाता है, जिससे सभी पुलिसवाले गैंगस्टरों के भूतों से बचने के लिए डर के मारे भागते हैं।