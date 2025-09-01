मनोज बाजपेयी की 'पुलिस स्टेशन में भूत' का पहला पोस्टर देखा क्या? (तस्वीर: एक्स/@BajpayeeManoj)

'पुलिस स्टेशन में भूत' से मनोज बाजपेयी की पहली झलक आई सामने, शूटिंग हो गई शुरू

लेखन दीक्षा शर्मा 02:04 pm Sep 01, 202502:04 pm

क्या है खबर?

अभिनेता मनोज बाजपेयी पिछले काफी समय से फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान राम गोपाल वर्मा ने संभाली है। 'सत्या', 'शूल' और 'कौन' के बाद वर्मा और मनोज ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। अब आखिरकार 'पुलिस स्टेशन में भूत' से मनोज की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें वह पुलिस की वर्दी पहने दिख रहे हैं और वे खून से लथपथ एक डरावनी गुड़िया पकड़े हुए हैं।