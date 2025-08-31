अभिनेत्री प्रिया मराठे नहीं रहीं (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@priyamarathe)

'पवित्र रिश्ता' की अभिनेत्री प्रिया मराठे का निधन, कैंसर से हार गईं जंग

लेखन दीक्षा शर्मा 11:13 am Aug 31, 202511:13 am

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री प्रिया मराठे का 31 अगस्त, 2025 को निधन हो गया है। उन्होंने 38 साल की उम्र में मीरा रोड स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। प्रिया पिछले लंबे वक्त से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। तबियत ज्यादा खराब होने के बाद हाल ही में उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।