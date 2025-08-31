LOADING...
'पवित्र रिश्ता' की अभिनेत्री प्रिया मराठे का निधन, कैंसर से हार गईं जंग
अभिनेत्री प्रिया मराठे नहीं रहीं (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@priyamarathe)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 31, 2025
11:13 am
क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री प्रिया मराठे का 31 अगस्त, 2025 को निधन हो गया है। उन्होंने 38 साल की उम्र में मीरा रोड स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। प्रिया पिछले लंबे वक्त से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। तबियत ज्यादा खराब होने के बाद हाल ही में उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

काम

प्रिया ने इन टीवी शो में किया था काम

प्रिया ने अपने करियर की शुरुआत मराठी टीवी शो 'चार दिवस सासुचे' से की थी। इसके बाद वह एकता कपूर के टीवी शो 'कसम से' में नजर आईं, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। हालांकि, उन्हें दर्शकों के बीच पहचान अंकिता लोखंडे के लोकप्रिय शो 'पवित्र रिश्ता' से मिली। प्रिया 'साथ निभाना साथिया', 'बड़े अच्छे लगते हैं', 'भारत का वीर पुत्र: महाराणा प्रताप' जैसे धारावाहिकों में भी नजर आईं। उन्होंने फिल्म 'हमने जीना सीख लिया' में काम किया था।

ट्विटर पोस्ट

प्रशंसक दे रहे श्रद्धांजलि