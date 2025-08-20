OTT पर मौजूद इन 5 फिल्मों में दिखा खूब खून-खराबा, क्या 'बागी 4' छोड़ेगी सबको पीछे?

बॉलीवुड और साउथ में अब तक कई हिंसक फिल्में बन चुकी हैं। इनकी कहानी से कहीं ज्यादा खून-खराबा, हिंसा या कहें मार-पिटाई ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। मार-काट से लबरेज इन फिल्मों में कई दिल दहला देने वाले दृश्य देखने को मिले हैं। अब ऐसी ही हिंसक फिल्म 'बागी 4' टाइगर श्रॉफ लेकर आ रहे हैं, जिसका टीजर ही हिंसात्मक दृश्यों से भरा पड़ा है। आइए OTT पर मौजूद ऐसी 5 धांसू हिंसक फिल्मों के बारे में जानें।

#1 'मार्को' उन्नी मुकुंदन की मलयालम एक्शन थ्रिलर 'मार्को' ने सिनेमाघरों में खूब धूम मचाई थी। रिलीज के साथ ही यह फिल्‍म इसलिए भी चर्चा में रही कि इसे खूंखार और हिंस‍क बताया गया। हालांकि, 'मार्को' में दिखाए गए हिंसक दृश्यों की सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आलोचना भी की थी। तब फिल्‍म के निर्देशक हनीफ ने इसकी तुलना 'KGF' और 'सालार' जैसी ब्‍लॉकबस्‍टर फिल्मों से की थी। जियो हॉस्स्टार पर यह फिल्म देखी जा सकती है।

#2 'एनिमल' रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'एनिमल' पर खूब बवाल हुआ था। निर्माता-निर्देशक पर महिला विरोधी फिल्म बनाने के आरोप लगे थे। हालांकि, विरोध के बावजूद फिल्म ने दुनियाभर में 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये था। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया था। अनिल कपूर इसमें रणबीर के पिता की भूमिका में थे, वहीं बॉबी देओल भी खूंखार विलेन बन छा गए थे।

#3 'किल' अगर आप कमजोर दिलवालें हैं तो 'किल' जैसी हिंसक फिल्म भी आपके लिए नहीं बनी है। करण जौहर की इस फिल्म में लक्ष्य लालवानी ने जहां अपने अभिनय का दम दिखाया था, वहीं राघव जुयाल ने भी खलनायक बनकर पर्दे पर तबाही मचा दी थी। फिल्म काे बॉक्स ऑफिस पर भी बढ़िया प्रतिक्रिया मिली थी। यह फिल्म एक ट्रेन में हुए भयानक घटनाक्रम को दिखाती है। जियो हॉटस्टार पर आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं।

#4 और #5 'पुष्पा 2: द रूल' और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया था। अगर आपको एक्शन या मार-काट से भरपूर फिल्में देखना पसंद हैं तो ये फिल्म भी आपके लिए है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस फिल्म ने दुनियाभर में 1,800 करोड़ रुपये कमाए थे। उधर अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी मनोज बाजपेयी जैसे कलाकारों से सजी 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में भी जमकर खून-खराबा देखने को मिला था। जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म मौजूद है।