महेश मांजरेकर की फिल्म में नजर आएंगे संजय दत्त

महेश मांजरेकर लेकर आ रहे फिल्म 'जूना फर्नीचर' का हिंदी रीमेक, संजय दत्त से किया संपर्क

लेखन दीक्षा शर्मा 07:05 pm Aug 20, 202507:05 pm

क्या है खबर?

महेश मांजरेकर और संजय दत्त की गिनती बॉलीवुड की बेहतरीन निर्देशक-अभिनेता की जोड़ियों में होती है। दोनों ने पहली बार फिल्म 'वास्तव' (1999) में साथ काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। इसके बाद महेश ने संजय की 'कुरुक्षेत्र' (2000), 'हथियार' (2002), 'पिताह' (2002), 'रक्त' (2004), 'विरुद्ध' (2005) और 'वाह लाइफ हो तो ऐसी' (2005) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। अब खबर है कि महेश और संजय करीब 20 साल बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैं।