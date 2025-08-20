महेश मांजरेकर लेकर आ रहे फिल्म 'जूना फर्नीचर' का हिंदी रीमेक, संजय दत्त से किया संपर्क
क्या है खबर?
महेश मांजरेकर और संजय दत्त की गिनती बॉलीवुड की बेहतरीन निर्देशक-अभिनेता की जोड़ियों में होती है। दोनों ने पहली बार फिल्म 'वास्तव' (1999) में साथ काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। इसके बाद महेश ने संजय की 'कुरुक्षेत्र' (2000), 'हथियार' (2002), 'पिताह' (2002), 'रक्त' (2004), 'विरुद्ध' (2005) और 'वाह लाइफ हो तो ऐसी' (2005) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। अब खबर है कि महेश और संजय करीब 20 साल बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैं।
रिपोर्ट
मिली ये जानकारी
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, महेश और संजय ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। दरअसल, महेश अपनी सुपरहिट मराठी फिल्म 'जूना फर्नीचर' का हिंदी रीमेक लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने संजय से संपर्क किया है। महेश चाहते हैं 'जूना फर्नीचर' के हिंदी रीमेक में संजय मुख्य भूमिका निभाए। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि, संजय ने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
अन्य फिल्में
ये हैं संजय की आगामी फिल्में
संजय को पिछली बार फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को खूब सराहा गया, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसने ठीक-ठाक कमाई की। आने वाले समय में संजय एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। वह जल्द ही फिल्म 'बागी 4' में दिखाई देंगे। उनकी यह फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा संजय के पास 'धुरंधर', 'राजा साब', 'अखंड 2', 'KD: द डेविल' जैसी फिल्में भी हैं।