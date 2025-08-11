'बागी 4' का टीजर जारी, जबरदस्त एक्शन करते दिखे टाइगर श्रॉफ

लेखन दीक्षा शर्मा 01:53 pm Aug 11, 202501:53 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पिछले काफी समय से फिल्म 'बागी 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं। अब निर्माताओं ने 'बागी 4' का धमाकेरदार टीजर जारी कर दिया है, जिसमें टाइगर का खौफनाक अवतार दिख रहा है। वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं।