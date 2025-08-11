'बागी 4' का टीजर जारी, जबरदस्त एक्शन करते दिखे टाइगर श्रॉफ
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पिछले काफी समय से फिल्म 'बागी 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं। अब निर्माताओं ने 'बागी 4' का धमाकेरदार टीजर जारी कर दिया है, जिसमें टाइगर का खौफनाक अवतार दिख रहा है। वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं।
बागी 4
संजय दत्त से भिड़े टाइगर
इस फिल्म के जरिए मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक है। वह 2 पंजाबी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। सोनम बाजवा और संजय दत्त भी फिल्म का हिस्सा हैं। संजय इसमें एक खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। टीजर में संजय और टाइगर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। फिल्म में तमाम सितारे एक्शन करते दिख रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
TIGER SHROFF RETURNS AS THE FEROCIOUS RONNY - SAJID NADIADWALA UNVEILS 'BAAGHI 4' TEASER – 5 SEPT 2025 RELEASE... #TigerShroff returns to the big screen with #Baaghi4.#Baaghi4Teaser 🔗: https://t.co/4wjk329z90#SajidNadiadwala introduces #MissUniverse2021 #HarnaazSandhu,… pic.twitter.com/6BPUuNdc2b— taran adarsh (@taran_adarsh) August 11, 2025
बागी 4
5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
'बागी 4' को 5 सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि 'बागी' साल 2016 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, वहीं इसका सीक्वल साल 2018 में आया था। फिल्म का तीसरा भाग साल 2020 में दर्शक के बीच आया था। इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। जहां 'बागी' का निर्देशन सब्बीर खान ने तो 'बागी 2' और 'बागी 3' का निर्देशन अहमद खान ने किया था।