अक्षय कुमार ने 'लोकाह' की सफलता के लिए कल्याणी प्रियदर्शन को दी बधाई, लिखी ये बात
क्या है खबर?
डोमिनिक अरुण के निर्देशन में बनी फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म के जरिए भारत को अपनी पहली महिला सुपरहीरो मिली है और वो हैं कल्याणी प्रियदर्शन। कल्याणी जाने-माने निर्देशक प्रियदर्शन की बेटी हैं, जिन्हें 'हेरा फेरी' और 'भागम भाग' जैसी कई सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। अब अभिनेता अक्षय कुमार ने 'लोकाह' की सफलता के लिए कल्याणी को शुभकामनाएं दी हैं।
पोस्ट
प्रतिभा तो परिवार में ही होती है- अक्षय
अक्षय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'प्रतिभा तो परिवार में ही होती है... सुना था, अब देख भी लिया। प्रियदर्शन सर की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन के शानदार अभिनय के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। उन्हें और 'लोकाह' की पूरी टीम को उनके हिंदी संस्करण के रिलीज होने पर मेरी शुभकामनाएं।' बता दें कि 'लोकाह' ने अब तक भारत में 39.25 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Talent runs in the family…suna thaa, ab dekh liya! Hearing lovely things about the brilliant acting chops of @kalyanipriyan, Priyadarshan Sir’s daughter. My best wishes to her and the entire team of #Lokah on their Hindi version release. More power 🙌— Jolly Mishra - Asli Jolly from Kanpur (@akshaykumar) September 3, 2025