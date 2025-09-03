अक्षय कुमार ने कल्याणी प्रियदर्शन को दी शुभकामनाएं

अक्षय कुमार ने 'लोकाह' की सफलता के लिए कल्याणी प्रियदर्शन को दी बधाई, लिखी ये बात

लेखन दीक्षा शर्मा 05:41 pm Sep 03, 202505:41 pm

क्या है खबर?

डोमिनिक अरुण के निर्देशन में बनी फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म के जरिए भारत को अपनी पहली महिला सुपरहीरो मिली है और वो हैं कल्याणी प्रियदर्शन। कल्याणी जाने-माने निर्देशक प्रियदर्शन की बेटी हैं, जिन्हें 'हेरा फेरी' और 'भागम भाग' जैसी कई सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। अब अभिनेता अक्षय कुमार ने 'लोकाह' की सफलता के लिए कल्याणी को शुभकामनाएं दी हैं।