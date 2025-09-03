'डॉन 3' की तैयारी, रणवीर सिंह और शाहरुख खान के बाद अब अमिताभ बच्चन की बारी

रणवीर सिंह एक ओर जहां आदित्य धर के निर्देशन में बन रही फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं, वहीं उनकी फिल्म 'डॉन 3' भी आने वाली है। इस फिल्म से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब इससे जुड़ी ऐसी रोचक जानकारी सामने आई है, जिसके बाद इसे लेकर दर्शकों का उत्साह दोगुना हो जाएगा। दरअसल, खबर है कि फिल्म में शाहरुख खान के बाद अब अमिताभ बच्चन की एंट्री भी हो गई है।

रिपोर्ट पहली बार साथ आ रही अमिताभ, शाहरुख और रणवीर की तिकड़ी फिल्म में शाहरुख के कैमियो पर तो चर्चा पहले ही हो रही थी और अब ताजा अपडेट ये है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इससे जुड़ गए हैं। बता दें कि पर्दे पर पहली बार डॉन अमिताभ ही बने थे। फिर फरहान अख्तर उनकी कालजयी फिल्म 'डॉन' का रीमेक लेकर आए और शाहरुख को नया डॉन बनाया। बॉलीवुड खबरचियों के मुताबिक, अब फरहान ने 'डॉन 3' से रणवीर के अलावा शाहरुख और अमिताभ को भी जोड़ लिया है।

उत्साह पर्दे पर साथ दिखेंगे 3 डॉन बताया जा रहा है कि अमिताभ और शाहरुख दोनों ही रणवीर की फिल्म में कैमियो करने वाले हैं। हालांकि, उनकी छोटी सी भूमिका भी दमदार होने वाली है। भले ही अभी इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि न हुई हो, लेकिन पर्दे पर 3 डॉन को एक साथ देखने भर की खबर से दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, जब ये 3 डॉन साथ आएंगे।'

अभिनेत्रियां फिल्म में दिखेंगी ये 2 अभिनेत्रियां 'डॉन 3' में रणवीर की जोड़ी पहली बार कियारा आडवाणी के साथ बनी है। ये पहला मौका होगा, जब दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखेंगी। उनके अलावा फिल्म में अभिनेत्री शरवरी वाघ भी अहम भूमिका निभा रही हैं। जब शरवरी के पास इस फिल्म का प्रस्ताव आया और उन्होंने अपना किरदार सुना तो फौरन इसका हिस्सा बनने के लिए रजामंदी दे दी। कियारा और शरवरी दोनों ही इतनी बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी से जुड़कर बेहद उत्साहित हैं।