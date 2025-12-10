'धुरंधर' के बाद अक्षय खन्ना की 5 धांसू फिल्में, अब तो साउथ में भी बजेगा डंका

एक मुहावरा है..पांचों उंगलियां घी में...। अगर हम इसे अक्षय खन्ना की फिल्मों पर लागू करें तो यही हाल नजर आता है। ' धुरंधर ' में उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाकर तबाही मचा दी है। ऐसी ही वाहवाही अक्षय ने 'छावा' में खूंखार औरंगजेब बनकर लूटी थी। अक्षय आने वाले दनों कई बड़ी फिल्मों से गदर मचाते दिखेंगे। एक नजर अक्षय की आने वाली उन चर्चित फिल्मों पर, जो उनके करियर को नए मुकाम तक ले जाएंगी।

#1 'धुरंधर 2' अक्षय की 2026 में आने वाली फिल्मों की सूची में सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम है 'धुरंधर-पार्ट 2'। निर्माताओं ने 'धुरंधर' की रिलीज के साथ ही इसके सीक्वल का ऐलान कर दिया। इसे मार्च 2026 में रिलीज करने की योजना है। फिल्म में अक्षय फिर अपने यादगार और डरावने किरदार रहमान डकैत के रूप में वापसी करेंगे। 'धुरंधर 2' में रहमान डकैत का किरदार पहले से भी ज्यादा खूंखार और डरावना होगा, जो दर्शकों का रोमांच और बढ़ा देगा।

#2 'दृश्यम 3' अक्षय की दूसरी बड़ी फिल्म है 'दृश्यम 3', जिसमें उनका किरदार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा। अजय देवगन, श्रिया सरन और तब्बू अभिनीत 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी के दूसरे भाग में अक्षय ने धमाकेदार एंट्री की थी। उन्होंने तबू के दोस्त तरुण अहलावत का रोल निभाया, जो विजय सलगांवकर का सच सामने लाने के लिए हर संभव चाल चलता है। अब 'दृश्यम 3' में अक्षय इसी किरदार में वापसी करेंगे और उनका दबंग और शातिर अंदाज फिल्म को और रोमांचक बना देगा।

#3 'महाकाली' अक्षय की एक और बड़ी फिल्म है 'महाकाली', जिसकी शूटिंग जोर-शोर से चल रही है। इसमें उनके किरदार को बेहद खास और दमदार बताया जा रहा है। अक्षय अपने करियर में पहली बार गुरु शुक्राचार्य की भूमिका में दिखेंगे। 'महाकाली' एक तेलुगू फिल्म है और इसमें उनका किरदार दर्शकों के लिए एक नया अनुभव साबित होने वाला है। फिल्म से उनका लुक पहले ही तहलका मचा चुका है। इसके जरिए अक्षय साउथ में भी धमाका करने की तैयारी में हैं।

