'धुरंधर' IMDb पर भी अव्वल, रणवीर सिंह की ऑस्कर पहुंची ये फिल्म भी छूट गई पीछे

रणवीर सिंह की फिल्म ' धुरंधर ' न सिर्फ दर्शकों को भा रही है, बल्कि समीक्षकों की सराहना भी बटोर रही है। एक ओर जहां ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं इंटरनेट मूवी डाटाबेस यानी IMDb पर भी इसने बाजी मार ली है। खास बात ये है कि रणवीर की वो फिल्म, जो ऑस्कर तक जा पहुंची, वो भी 'धुरंधर' के सामने फीकी पड़ गई। आइए रणवीर की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्मों के बारे में जानें।

#1 'धुरंधर' आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' को IMDb पर 8.0 रेटिंग मिली है। इसी के साथ ये रणवीर की पहली ऐसी फिल्म बन गई, जिसे सबसे ज्यादा रेटिंग दी गई है। 'धुरंधर' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो दर्शकों को सीट से बांधे रखता है और दर्शाता है कि बॉलीवुड में स्टाइल, स्टोरी और स्टार पावर का संगम कैसा होता है। फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन भी हैं।

#2 'गली बॉय' 'धुरंधर' से पहले रणवीर की फिल्म 'गली बॉय' IMDb पर सबसे ऊपर थी। झोपड़पट्टी की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपये कूट दिए थे। फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था और इसके डायलॉग दर्शकों की जुबां पर चढ़ गए थे। रणवीर के साथ फिल्म में आलिया भट्ट और सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में थे। 7.9 रेटिंग वाली इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर भी भेजा गया था।

#3 'बाजीराव मस्तानी' रणवीर की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' को IMDb पर 7.3 रेटिंग दी गई है। फिल्म में रणवीर ने बाजीराव के किरदार में असाधारण रूप से डूबकर अभिनय किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज और संवाद-अदायगी ने इस किरदार को जीवंत बना दिया था। उधर दीपिका पादुकोण मस्तानी के रूप में आत्मविश्वासी, निडर और करुणा से भरी नजर आईं, वहीं प्रियंका चोपड़ा ने काशीबाई के दर्द और गरिमा को इतने खूबसूरत तरीके से निभाया कि उनका हर दृश्य यादगार बन गया।

#4 '83' कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म '83' भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे पलों में से एक 1983 क्रिकेट विश्व कप की कहानी को बड़े पर्दे पर बेहद शानदार तरीके से पेश करती है। फिल्म में रणवीर ने कपिल देव की भूमिका को जिस शिद्दत और सटीकता से जिया, उसे देखकर दर्शक रियल कपिल देव और रील वाले कपिल में फर्क ही भूल गए। इस फिल्म को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है।