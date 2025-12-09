अली फजल पहली बार खेलेंगे इस निर्देशक के साथ पारी, लेकर आएंगे डिजिटल जगत की कहानी

अभिनेता अली फजल अब तक कई फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं और अब वह एक नई फिल्म से सबका दिल जीतने आ रहे हैं। अली ने अपने करियर में पहली बार निर्देशक शकुन बत्रा से हाथ मिलाया है। दोनों एक नई फिल्म में साथ काम करेंगे। फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि आज की डिजिटल और सोशल मीडिया की दुनिया में क्या सच है और क्या दिखावा। अली और शकुन मिलकर ये कहानी पर्दे पर पेश करेंगे।

कहानी फिल्म में सामने आएगी ये कहानी अली और शकुन की इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि डिजिटल जगत में कौन-सी चीजें सच हैं और कौन-सी सिर्फ दिखावा हैं। इसका मकसद दर्शकों को सोशल मीडिया के प्रभाव को समझाना है। शकुन ने कहा है कि ये कहानी आज की युवा पीढ़ी और डिजिटल युग में लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाने की कोशिश करेगी। फिल्म में सोशल मीडिया की चमक-धमक और उसके पीछे छिपे सच को पर्दे पर उतारने की योजना है।

घोषणा जल्द होगा फिल्म का आधिकारिक ऐलान बताया जा रहा है कि जल्द ही इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा होगी। अली और शकुन पहली बार किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं और पहली बार साथ काम कर दोनों ही बेहद उत्साहित हैं। अली ने इस फिल्म की कहानी सुनते ही इसके लिए हामी भर दी थी। इसमें वो एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं, जो उहोंने पहले कभी नहीं निभाया। ये अली के करियर की सबसे अनोखी फिल्म होने वाली है।

परिचय शकुन बत्रा के बारे में शकुन बत्रा की फिल्मों में भावनात्मक गहराई देखने को मिलती है। 'कपूर एंड सन्स' का निर्देशन उन्होंने ही किया था। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री सर्चिंग फॉर शीला भी उन्होंने ही बनाई थी। साल 2022 में शकुन फिल्म 'गहराइयां' लेकर आए थे, जिसमें दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में थे। अमेजन प्राइम वीडियो पर आई उनकी इस फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। अब शकुन को अपनी नई फिल्म से बड़ी उम्मीदें हैं।

