'महाकाली' से सामने आई अक्षय खन्ना की शानदार झलक, 'शुक्राचार्य' के अवतार में छा गए अभिनेता
'छावा' में औरंगजेब बनकर तहलका मचाने के बाद अभिनेता अक्षय खन्ना अब असुर गुरु शुक्राचार्य बनकर लौट रहे हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म 'महाकाली' से उनकी पहली झलक सामने आई है। शुक्राचार्य के अवतार में अक्षय काफी दमदार नजर आ रहे हैं। सफेद रंग के बड़े बालों और बड़ी दाढ़ी में उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। 'हनुमान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके प्रशांत वर्मा अक्षय की इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं।
'महाकाली' प्रशांत के 'प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स' का हिस्सा है। उन्होंने लिखा, 'देवताओं की छाया में विद्रोह की सबसे प्रखर ज्वाला उठी। प्रस्तुत करते हैं अक्षय खन्ना को शाश्वत 'असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में।' हालांकि प्रशांत ने फिल्म से जुड़ी कास्ट के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। अक्षय का ये लुक आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और लोगों का कहना है कि इसे देख वो अमिताभ बच्चन के किरदार 'अश्वत्थामा' को भी भूल जाएंगे।