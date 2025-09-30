'महाकाली' से अक्षय खन्ना का पहला लुक जारी (तस्वीर: एक्स/@taran_adarsh)

'महाकाली' से सामने आई अक्षय खन्ना की शानदार झलक, 'शुक्राचार्य' के अवतार में छा गए अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 01:36 pm Sep 30, 202501:36 pm

क्या है खबर?

'छावा' में औरंगजेब बनकर तहलका मचाने के बाद अभिनेता अक्षय खन्ना अब असुर गुरु शुक्राचार्य बनकर लौट रहे हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म 'महाकाली' से उनकी पहली झलक सामने आई है। शुक्राचार्य के अवतार में अक्षय काफी दमदार नजर आ रहे हैं। सफेद रंग के बड़े बालों और बड़ी दाढ़ी में उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। 'हनुमान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके प्रशांत वर्मा अक्षय की इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं।