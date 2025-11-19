अजय देवगन और राजकुमार गुप्ता धमाकेदार वापसी के लिए तैयार, 'रेड 3' में दोगुना होगा रोमांच

अजय देवगन और निर्देशक राजकुमार गुप्ता फिर एक साथ पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रेड 3' बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाने आ रही है। दोनों ने मिलकर इसे ब्लॉकबस्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। तीसरी किस्त से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां सामने आई हैं, जिन्हें सुन प्रशंसक खुशी से झूम उठेंगे। आइए पूरी खबर जान लें।

रिपोर्ट सबसे ज्यादा धमाकेदार होगी 'रेड 3' पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, अजय और निर्देशक राजकुमार गुप्ता अपनी हिट फ्रेंचाइजी रेड की तीसरी कड़ी के लिए एक साथ आ रहे हैं। 'रेड' के सीक्वल 'रेड 2' के बाद अब 'रेड 3' की तैयारी चल रही है और इसकी शूटिंग 2026 के अंत तक शुरू की जा सकती है। 'रेड 3' की कहानी का दायरा और भावनाएं पिछली दोनों फिल्मों से बड़ी और गहरी होंगी। फिल्म में दोगुना रोमांच और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा।

स्क्रिप्ट तैयार हो गई स्क्रिप्ट 'रेड 3' पिछली 2 फिल्मों से बड़ी और ज्यादा रोमांचक होगी। कहानी और एक्शन पहले से ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प होंगे। टीम गुपचुप तरीके से पिछले कुछ महीनों में स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, जो कि अब तैयार हो गई है। इस फिल्म में अजय का किरदार पहले जैसी किसी भी चुनौती से अलग मुश्किल हालातों का सामना करेगा। कुल मिलाकर इस बार कहानी, एक्शन और रोमांच सब कुछ पहली 2 फिल्मों से कहीं ज्यादा होगा।

तैयारी तैयारी में जुटे अजय 'रेड 3' की शूटिंग 2026 के मध्य में शुरू होगी, जब अजय अपने दूसरे काम निपटा लेंगे। राजकुमार गुप्ता स्क्रिप्ट को और सुधार रहे हैं ताकि फिल्म बिल्कुल असल लगे। अजय एक बार फिर एक तेज-तर्रार इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर दर्शकों को अपना दीवाना बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस दमदार भूमिका के साथ न्याय करने के लिए कमर कस ली है। उन्हें उम्मीद है कि 'रेड 3' भी दर्शकाें की कसौटी पर खरी उतरेगी।

कमाई 'रेड 2' ने की थी शानदार कमाई अजय देवगन, वाणी कपूर और रितेश देशमुख जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रेड 2' को काफी पसंद किया गया था। उनकी यह फिल्म इस साल 1 मई को दर्शकों के बीच आई थी। निर्देशन के लिए राजकुमार की भी खूब तारीफ हुई थी। 50 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'रेड 2' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 173.05 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। सिनेमाघरों के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी।