'दे दे प्यार दे 2' की सुस्त रही शुरुआत, अपनी ही फिल्म से हारे अजय देवगन
क्या है खबर?
अजय देवगन इन दिनों फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसका वो जोर-शोर से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। फिल्म को समीक्षको से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। उधर बॉक्स ऑफिस पर भी इसने धीमी शुरुआत की है। फिल्म के पहने दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े सामने आ गए हैं। 'दे दे प्यार दे 2' ने कितने करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला, आइए जानते हैं।
कमाई
पहले भाग से पिछड़ गया दूसरा भाग
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'दे दे प्यार दे 2' ने 8.75 करोड़ रुपये से अपना खाता खोला है, जबकि उनकी फिल्म 'दे दे प्यार दे' ने पहले दिन 9 करोड़ 11 लाख रुपये की कमाई की थी। इस बार सीक्वल की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर रही है। अब देखना ये होगा कि वीकेंड पर ये फिल्म क्या कमाई करती है। मुंह-जुबानी प्रचार से फिल्म की कमाई में अच्छा इजाफा हाे सकता है।
फिल्म और किरदार
अपनी-अपनी भूमिका में लौटे अजय और रकुल प्रीत
साल 2019 में रिलीज हुई 'दे दे प्यार दे' की सफलता के बाद इस सीक्वल को लेकर दर्शकों में काफी चर्चा थी। अजय देवगन फिर से 'आशीष' के किरदार में नजर आए हैं, जबकि रकुल प्रीत सिंह ने 'आयशा' की भूमिका में वापसी की है। सीक्वल में आर माधवन के काम की खासतौर से खूब तारीफ हो रही है। दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता बनी हुई थी, लेकिन पहले दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े उम्मीद से कम रहे हैं।