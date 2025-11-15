'दे दे प्यार दे 2' की सुस्त रही शुरुआत, अपनी ही फिल्म से हारे अजय देवगन

कमाई

पहले भाग से पिछड़ गया दूसरा भाग

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'दे दे प्यार दे 2' ने 8.75 करोड़ रुपये से अपना खाता खोला है, जबकि उनकी फिल्म 'दे दे प्यार दे' ने पहले दिन 9 करोड़ 11 लाख रुपये की कमाई की थी। इस बार सीक्वल की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर रही है। अब देखना ये होगा कि वीकेंड पर ये फिल्म क्या कमाई करती है। मुंह-जुबानी प्रचार से फिल्म की कमाई में अच्छा इजाफा हाे सकता है।