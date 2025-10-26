'120 बहादुर' पर बवाल, निर्माता फरहान अख्तर को अहीर समाज से मिली ये चेतावनी

LOADING...
Oct 26, 2025
07:58 pm
क्या है खबर?

एक ओर फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का उनके प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं इसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अहीर समाज लगातार कड़ा विरोध जता रहा है। इसकी मांग है कि फिल्म का नाम उनके वीर शहीदों का अपमान है और इसे हर हाल में बदला जाना चाहिए। इससे पहले भी अहीर समुदाय के लोग गुड़गांव में फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' के विरोध में सड़क पर उतर आए थे।

विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने निकाला पैदल मार्च, लगाया भीषण जाम

प्रदर्शनकारी 26 अक्टूबर की सुबह खेड़की दौला टोल से पैदल मार्च शुरू कर दिल्ली बॉर्डर की ओर बढ़े। इस दौरान सैकड़ों अहीर नेता और समर्थक नारों के साथ सड़क पर उतर आए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 (NH-48) पर जयपुर से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भीषण जाम लग गया। जाम इतना लंबा था कि जयपुर से आने वाले वाहन घंटों फंसे रहे। उधर अहीर नेताओं ने कहा कि वो इस फिल्म को हरियाणा में रिलीज नहीं होने देंगे।

मांग

फिल्म को नाम बदलो या सरकार बैन लगाए- अहीरों की मांग

अहीर नेता अरुण यादव ने कहा, "आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम फिल्म निर्माता और निर्देशक को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस फिल्म का नाम बदल बदलें, वरना इसे हरियाणा में तो रिलीज नहीं होने देंगे।" उन्होंने आगे कहा, "फिल्म निर्माता अहीरों की शहादत को दिखाएं और उन शहीद परिवारों से बातचीत करें, नहीं तो सरकार इस फिल्म काे बैन करे, वरना हम किसी भी सूरत में इसे सिनेमाघरों में रिलीज नही होने देंगे।"

ट्विटर पोस्ट

विवाद

क्या है मामला?

फिल्म '120 बहादुर' 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है, जिसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 114 अहीर सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इन बहादुरों को 'वीर अहीर' की उपाधि प्राप्त है। अहीर समाज का आरोप है कि फिल्म का टाइटल '120 बहादुर' इन शहीदों का अपमान है, क्योंकि ये संख्या और इतिहास से छेड़छाड़ करता है। अहीर समाज की मांग है कि फिल्म के नाम को '120 वीर अहीर' में बदला जाए।

तिम

पिछले महीने गुरुग्राम में हुआ था विरोध

फिल्म का टीजर सामने आने के बाद गुरुग्राम में यदुवंशी समुदाय की महापंचायत ने इसका विरोध किया। इसके बाद पिछले महीने गुरुग्राम में फिल्म के नाम को बदलने को लेकर यादव समुदाय के लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे 48 में लोगों ने जमकर प्रदर्शन कियाउ। हालांकि, पुलिस ने किसी तरह मामला संभाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और फिल्म में किसी और चीज पर जोर दिया गया है।

जानकारी

फिल्म में फरहान का किरदार

फरहान फिल्म में मेजर शैतान भाटी का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी सुरक्षित जगह पर जाने से इनकार कर दिया था। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे थे। फिल्म 21 नवंबर को रिलीजह