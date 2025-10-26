कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के सामने किया अपने प्यार का इजहार, वीडियो वायरल
क्या है खबर?
मशहूर गायिका कैटी पेरी अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो काे डेट कर रही हैं। दोनों की कई रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी अपने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। अब आखिरकार दोनों ने खुद अपने रिश्ते की पुष्टि कर ली है। पहली बार दोनों सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आए हैं।
मोहर
कैटी और जस्टिन ने की सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि
ये खास पल तब सामने आया, जब कैटी-जस्टिन पेरिस के मशहूर क्रेजी हॉर्स कैबरे शो से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही शो देखने के बाद वो बाहर आए, पैपराजी और प्रशंसकों की भीड़ उन्हें घेरने लगी। इसी दौरान जस्टिन ने कैटी का हाथ थामा और गायिका ने भी बिना हिचकिचाए उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों हाथ में हाथ डाले चलते हुए फैंस और फोटोग्राफरों के बीच से गुजरे और इसी के साथ उनके रिश्ते पर पक्की मोहर लग गई।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.— TMZ (@TMZ) October 26, 2025
अफेयर
कई बार मिली रिश्ते को हवा
ये पहली बार नहीं है, जब कैटी और जस्टिन ट्रूडो को साथ देखा गया है। कुछ हफ्ते पहले ही वो कैलिफोर्निया में यॉट पर एक-दूसरे को किस करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। इससे पहले जुलाई में मॉन्ट्रियल में डिनर डेट पर भी दोनों की रामोंटिक तस्वीरें सामने आई थीं, जिससे उनका रिश्ता फिर सुर्खियों में आ गया था। इन अफवाहों को तब और हवा मिली, जब जस्टिन, कैटी के लाइफटाइम्स टूर के एक कॉन्सर्ट में शामिल हुए थे।
वीडियो
पिछले दिनों कैटी का ये वीडियो हुआ था वायरल
पेरिस में कैटी के जन्मदिन पर उनका यह सार्वजनिक रूप से साथ आना, उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत का संकेत है। पिछले दिनों लाइफटाइम टूर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक प्रशंसक ने घुटनों के बल बैठकर कैटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस पर कैटी ने जवाब दिया था, "काश तुम 48 घंटे पहले पूछते। थोड़ी ज्यादा देरी हो गई है।' कैटी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने रिश्ते पर मोहर लगा दी थी।
रिश्ता
जस्टिन से पहले ऑरलैंडाे के साथ रिश्ते में थीं कैटी
पॉप स्टार कैटी पेरी पहले अभिनेता ऑरलैंडो ब्लूम के साथ रिश्ते में थीं। साल 2016 में उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया था और साल 2019 में दोनों ने सगाई कर ली थी। हालांकि, इसी साल जुलाई में उनके रास्ते अलग-अलग हो गए थे। दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम डेजी डोव है। भले ही कैटी और ऑरलैंडो अलग हो गए हैं, लेकिन दोनों साथ मिलकर अपनी बेटी की परवरिश करेंगे।