'वॉर 2' से पहले अयान मुखर्जी ने बनाई ये फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा प्रदर्शन?

अयान मुखर्जी फिल्म 'वॉर 2' लेकर दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। इस फिल्म के जरिए वह लगभग 3 साल बाद निर्देशक की कुर्सी पर लौटे हैं। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन , जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की तिकड़ी नजर आ रही है। अयान के प्रशंसकों ने इस फिल्म को पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। आइए इस कड़ी में अयान के निर्देशन में बनी पिछली फिल्मों के बारे में जानें।

#1 'वेक अप सिड' शुरुआत करते हैं फिल्म 'वेक अप सिड' से, जो 2009 में रिलीज हुई थी। इसमें रणबीर कपूर और कोंकणा सेन शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के जरिए अयान ने बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत की थी। करण जौहर निर्मित इस फिल्म की कहानी भी अयान ने लिखी थी। 18 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'वेक अप सिड' ने दुनियाभर में 47 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

#2 'ये जवानी है दीवानी' साल 2013 में अयान फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' लेकर आए थे, जिसके हीरो रणबीर थे। इसमें उनकी जोड़ी दीपिका पादुकोण के साथ बनी थी। यह फिल्म दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल रही और आज भी इसकी गिनती बॉलीवुड की कालजयी फिल्मों में होती है। 'ये जवानी है दीवानी' ने दुनियाभर में 318 करोड़ रुपये जुटाए थे, वहीं इस फिल्म का बजट 75 करोड़ रुपये था। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

#3 'ब्रह्मास्त्र: भाग वन शिवा' रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र: भाग वन शिवा' ने 2022 में खूब सुर्खियां बटोरीं। अयान ने न सिर्फ इस फिल्म का निर्देशन किया था, बल्कि इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी थी। इसके साथ फिल्म का निर्माण भी अयान ने लिखा था। 'ब्रह्मास्त्र: भाग वन शिवा' ने दुनियाभर में 431 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस फिल्म को बनाने में 350 करोड़ रुपये लगे थे। जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म देखी जा सकती है।