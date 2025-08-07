बॉक्स ऑफिस: तीसरे सप्ताह में भी करोड़ों कमा रही 'सैयारा', अब तक हुई इतनी कमाई
क्या है खबर?
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। आलम यह है कि तीसरे सप्ताह में भी यह करोड़ो में कमा रही है। फिल्म का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 20 दिन पूरे हो गए हैं। आए दिन यह कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है। आइए बताते हैं 'सैयारा' ने 20वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।
कमाई
दुनियाभर में कमाए 500 करोड़ रुपये से अधिक
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 306.60 करोड़ रुपये हो गया है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को बनाने में केवल 45 करोड़ रुपये लगे हैं।
सैयारा
बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों से हो रहा 'सैयारा' का मुकाबला
'सैयारा' की कहानी की नायिका वाणी बत्रा (अनीत पड्डा) हैं, जिनका दिल टूट चुका है और हीरो हैं कृष कपूर (अहान पांडे) जो अपने सपने जोड़ने निकले हैं। फिल्म दोनों की दर्द भरी प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान मोहित सूरी ने संभाली है, जिसके लिए उन्होंने यशराज फिल्म्स से हाथ मिलाया है। बॉक्स ऑफिस पर 'सैयारा' का सामना 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2' और 'महावतार नरसिम्हा' से हो रहा है।