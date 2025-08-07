बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रहा 'सैयारा' का तूफान (तस्वीर: एक्स/@yrf)

बॉक्स ऑफिस: तीसरे सप्ताह में भी करोड़ों कमा रही 'सैयारा', अब तक हुई इतनी कमाई

लेखन दीक्षा शर्मा 01:14 pm Aug 07, 202501:14 pm

क्या है खबर?

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। आलम यह है कि तीसरे सप्ताह में भी यह करोड़ो में कमा रही है। फिल्म का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 20 दिन पूरे हो गए हैं। आए दिन यह कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है। आइए बताते हैं 'सैयारा' ने 20वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।