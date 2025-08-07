ईशा कोप्पिकर को साउथ में सरेआम किया था बेइज्जत, कहा- कुछ आता-जाता नहीं तो आई क्यों?

ईशा कोप्पिकर अब भले ही फिल्मी दुनिया में उतनी सक्रिय न हों, लेकिन वो न सिर्फ बॉलीवुड , बल्कि साउथ की भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शायद आप इस बात से वाकिफ न हों कि बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ईशा ने साउथ में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश की थी। हाल ही में ईशा ने बताया कि कैसे साउथ के एक कोरियोग्राफर ने उन्हें सबसे सामने बुरी तरह बेइज्जत किया था।

खुलासा बॉलीवुड की लड़कियों को आता ही नहीं- ईशा डिजिटल कमेंट्री से ईशा बोलीं, "साउथ की एक फिल्म के सेट पर मेरी बेइज्जती की गई। मैंने तभी अपना करियर शुरू ही किया था। जब मैं सेट पर होती थी तो खूब डांस होता था। आप जानते ही हैं कि साउथ के डांस कैसे होते हैं.. आसान नहीं होते, लेकिन मेरी पहली फिल्म में मेरे कोरियोग्राफर ने मुझे सबके सामने बोला कि ये बॉलीवुड से लड़कियां आती हैं, पता नहीं क्यों ले लेते हैं इनको। कुछ आता ही नहीं इन्हें।"

बे कोरियोग्राफर बोला- डांस नहीं आता तो यहां आई क्यों? ईशा बोलीं, "उसने मुझे बुरी तरह बेइज्जत कहा। उसने कहा कि अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो यहां क्यों आई हो? ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अपमानित महसूस हुआ। मैं अपनी मेकअप वैन में चली गई और बहुत रोई। उसके बाद मैंने इसे चुनौती की तरह लिया। मैंने कहा कि अगली बार जब मैं साउथ में आऊंगी तो मैं बहुत अच्छा डांस करूंगी। मैं किसी को खुद से ऐसे बात नहीं करने दूंगी।"

ट्रेनिंग डांस सीखा और बन गईं 'खल्लास गर्ल' ईशा ने कोरियोग्राफर सरोज खान की असिस्टेंट से संपर्क कर डांस का प्रशिक्षण लिया। वह बोलीं, "मैंने उनसे कहा कि मुझे डांस सीखना है। आप मुझे सरोज जी के सारे गानों पर डांस सिखाओ। वो समय निकालकर मेरे घर आती थीं और रोज मुझे डांस सिखाती थीं।" बस फिर ईशा ने 'खल्लास' गाना किया, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दीं। उस गाने ने ईशा को रातों-रात स्टार बना दिया था। आज भी लोग उन्हें 'खल्लास गर्ल' कहकर बुलाते हैं।