अहान पांडे ने अपनी दादी को दिया 'सैयारा' की सफलता का श्रेय, लिखा भावुक नोट 

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म ' सैयारा ' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता का झंडे गाड़ रही है। 18 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म से अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे ने बॉलीवुड में कदम रखा है। केवल 45 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। अब अहान ने पहली बार 'सैयारा' की सफलता पर प्रतिक्रिया दी है।

सफलता इंस्टाग्राम पर साझा कीं अनदेखी तस्वीरें 'सैयारा' की सफलता का श्रेय अहान ने अपनी दादी को दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं। अहान ने लिखा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। दादी मुझे हमेशा 'राज' बुलाती थीं। काश, वो आज मुझे देख पातीं। मैं हमेशा भगवान से कहता था कि बेशक दुनिया मुझे पसंद न करें, मुझे पता था कि मेरी दादी, वो सितारों में चमकने वाला तारा, मुझे देखकर मुस्कुरा रही होंगी। ये आपके लिए दादी।'

पोस्ट मैं दोगुनी मेहनत करूंगा- अहान अहान ने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन इस पल में मुझे अपने लिए और आप सभी के लिए प्यार महसूस हो रहा है। मैं वादा करता हूं कि मैं दोगुनी मेहनत करूंगा, बेहतर बनूंगा और ये सब आप सभी के लिए और अपने अंदर के उस बच्चे के लिए करूंगा। वो बच्चा जो स्टेज पर जाने से पहले डरता था, जिसे हमेशा कहा जाता था कि वो कुछ नहीं कर सकता।'