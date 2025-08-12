बॉक्स ऑफिस: 'सैयारा' चौथे सप्ताह में भी मचा रही धमाल, 25वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 25 दिन पूरे हो गए हैं और यह 320 करोड़ रुपये से चंद कदम दूर है। इस फिल्म को उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिली है, जिसके बारे में खुद निर्माता-निर्देशक ने नहीं सोचा होगा। आइए बताते हैं 'सैयारा' ने 25वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कारोबार
'सैयारा' ने 25वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को 1.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 319.85 करोड़ रुपये हो गया है। देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में 'सैयारा' का भी खूब डंका बज रहा है। दुनियाभर में इस फिल्म ने अब तक 531 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। 'सैयारा' का बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
सैयारा
OTT पर कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'सैयारा' का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है, जिन्होंने 'आशिकी 2' और 'आवारापन' जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई है। 'सैयारा' के जरिए दिग्गज अभिनेता चंकी पांडे के भतीजे अहान ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। उधर बतौर लीड हीरोइन अनीत की भी यह पहली फिल्म है। बता दें कि 'सैयारा' जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म का प्रीमियर 12 सितंबर, 2025 से होगा।