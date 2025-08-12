बॉक्स ऑफिस: 'सैयारा' चौथे सप्ताह में भी मचा रही धमाल, 25वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये 

कारोबार

'सैयारा' ने 25वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैयारा' ने अपनी रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को 1.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 319.85 करोड़ रुपये हो गया है। देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में 'सैयारा' का भी खूब डंका बज रहा है। दुनियाभर में इस फिल्म ने अब तक 531 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। 'सैयारा' का बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।